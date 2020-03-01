YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı?

YÖKDİL sınavına, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katıldı. YÖKDİL sınavında nasıl bir performans gösterdiklerini tespit etmek isteyen öğrenciler YÖKDİL soru ve cevaplarını araştırıyor. YÖKDİL soru ve cevaplarının ardından ilerleyen günlerde YÖKDİL sonuçları da açıklanacak.

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takvimine göre sonuçlar 26 Mart’ta açıklanacak. Sınav sorularının ve cevaplarının ise 3 gün içincde duyurulması bekleniyor.

AKADEMİK BİR DİL SINAVI OLARAK YÖKDİL

Alana özgü ilk akademik dil sınavı olan YÖKDİL, mevcut Yabancı Dil Sınavı'nın (YDS) yanında, adayın alanındaki (fen, sosyal ve sağlık) İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça yeterliliğini belirlemeye yönelik “akademik yabancı dil sınavı” niteliği taşıyor.

YÖK tarafından yürütülen YÖKDİL Sınavı, Anadolu ve Ankara üniversiteleri iş birliğiyle hayata geçirildi. Sınav soruları Ankara Üniversitesince hazırlanırken, sınavın organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından yapıldı.

Sınava, yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar başta olmak üzere yabancı dil bilgisi seviyesini ölçmek isteyenler, üniversitelerce kendilerinden dil yeterlilik puanı istenen öğrenciler ve diğer adaylar da katılabiliyor.