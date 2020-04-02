11 Mart’tan bu yana internet kullanımı ne kadar arttı?

Türkiye'de ilk corona virüsü vakasının açıklandığı 11 Mart tarihinden itibaren evde ve internet kullanımı gittikçe artıyor. Türkiye'nin internet altyapısında bu süreç içerisinde büyük çaplı bir arızaya rastlanmadı. Peki ya internet kullanımı ne kadar arttı?

Sozcu.com.tr'nin sorularını yanıtlayan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel evden çalışma, uzaktan eğitim gibi uygulamaların yaygınlaşmasıyla birlikte 11 Mart tarihinden mobil trafikte yüzde 13, sabit internet trafiğinde ise yüzde 21'lik artış olduğunu söyledi.

Süel sözlerine şöyle devam etti: Altyapımızı bu artışlara hazırlamıştık. Kesintisiz iletişim için kapasite artırımlarını yapıyorduk, yapmaya da devam ediyoruz. Güçlü altyapımızla müşterilerimizin kesintisiz iletişim ihtiyacını karşılamak önceliğimiz; bunun için gece gündüz çalışıyoruz.