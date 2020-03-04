14 milyon 92 bin 800 metrekarelik alan bugün “yayla alanı” olmaktan çıkarıldı

Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile toplamda tam 14 milyon 92 bin 800 metrekarelik alan “yayla alanı” olmaktan çıkarıldı.

Kararda, “Ekli listede adları belirtilen alanların ‘yayla alanı’ olarak ilan edilmelerine ilişkin aynı listede tarih ve sayıları yazılı Bakanlar Kurulu kararlarında yer alan hükümlerin yürürlükten kaldırılmasına, 6831 sayılı Orman Kanununun 17’nci maddesi gereğinde karar verilmiştir” denildi.

11 İLDE 126 ALAN YAYLA OLMAK ÇIKARILDI

Yayımlanan listede Adana’dan 9, Artvin’den 1, Bolu’dan 3, Erzurum’dan 7, Eskişehir’den 3, Giresun’dan 35, Kahramanmaraş’tan 20, Kastamonu’ndan 1, Konya’dan 35, Kütahya’dan 7 ve Trabzon’dan 5 alan bulunuyor.

Kararda referans verilen söz konusu kanunun ilgili maddesinde şu ifadeler yer alıyor:

“Savunma, ulaşım, enerji, haberleşme, su, atık su, petrol, doğalgaz, altyapı, katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesislerinin; baraj, gölet, sokak hayvanları bakımevi ve mezarlıkların; Devlete ait sağlık, eğitim, adli hizmet ve spor tesisleri ile ceza infaz kurumlarının ve bunlarla ilgili her türlü yer ve binanın Devlet ormanları üzerinde bulunması veya yapılmasında kamu yararı ve zaruret olması halinde, gerçek ve tüzel kişilere bedeli mukabilinde Çevre ve Orman Bakanlığınca izin verilebilir”

BÖYLESİ DAHA ÖNCE OLMADI

Sozcu.com.tr’ye konuşan Tarım Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş, daha önce bu ölçekte bir alanın yayla alanı olmaktan çıkarılmadığına dikkat çekerek “Ülke gündemi farklıyken ses çıkmaz anlayışıyla rant için atılmış büyük bir adım” ifadelerini kullandı.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Özden Güngör de, kararın rant için alındığına, 14 milyon metrekarelik alanının inşaat ve turizm projeleri için kullanılıp amacı dışına çıkarılacağına işaret etti.