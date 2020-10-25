25 yıllık kıdeme bir günde tırpan

Komisyona bilgi veren Türk-İş Hukuk Müşaviri Ferhan Tuncel, işçilerin kıdem tazminatını son ücret üzerinden aldıklarını, yasa çıktığında normal çalışmadan kısmi süreli çalışmaya geçmek zorunda kalacak işçilerin maaşı düşeceği için kıdem alacaklarının da otomatik olarak düşeceğini anlattı.

İŞÇİYE TUZAK VAR

Tuncel, yasa teklifinde çalışanların haklarını yok edecek çok sayıda tuzak madde olduğu uyarısında bulundu. Komisyon üyesi milletvekillerine, “Sizleri aydınlatma adına söylüyorum” diyen Ferhat Tuncel, halen tam süreli çalışanların yasa çıktıktan sonra bir teşvikle düşük ücretli kısmi süreli çalışan hâline dönüşeceğini ve bir çok hakkını kaybedeceğini ifade etti. Tuncel, tespit ve uyarılarını şöyle dile getirdi:

– Bu düzenlemeyle işi bölüyorsunuz, sigortalılığı bölüyorsunuz. Haftada 48 saat tam süreli çalışan birini düşünün, iş sözleşmesi tasfiye ediliyor. İşini kaybeden işçi çaresiz, mecburen kısmi süreye dönecek. Ya da işçi işveren tarafından kısmi süreli çalışmaya geçmesi için zorlanacak. Böyle bir durumda devletin elinde işçiyi koruyacak bir mekanizma yok. İşçinin gidebileceği bir yer yok. Eğer işçi birikmiş kıdemi ödenmeden, iş sözleşmesi feshedilmeden, kısmi süreli çalışmaya sürüklenirse o zaman kıdem tazminatı alacakları tehlikeye girer. Çünkü kıdem tazminatı son ücret üzerinden alınır. Bu madde tuzaklı bir madde, çok sorunlu bir madde.

KIDEMİN YÜZDE 50'Sİ GİDER

Komisyonda konuşan HDP Milletvekili Zeynel Özen ise “Bu yasa çıktığında 20-25 yıldır çalışan bir işçi işverenin zorlamasıyla kısmi süreli çalışmaya geçirilebilecek. Kıdem tazminatı işçinin son aldığı ücret üzerinden hesaplanıyor. Bu ne demek? 20-25 yıldır çalışan bir işçinin kıdem tazminatının yüzde 50 düşmesi demek. Açık açık bunu söyleyin” dedi.

TERSİNE EYT’LİLER GELİR

Düzenlemeyi eleştiren Hak-İş Genel Sekreter Yardımcısı Erdoğan Serdengeçti kısmi ve esnek çalışanların prim günlerini kolay kolay dolduramadıklarını, bu nedenle emekliliği bir türlü hak edemediklerini anlattı. Yasanın çıkması halinde Türkiye'de yeni bir mağdur kitlenin oluşacağına işaret eden Serdengeçti, “Bu kısmi çalışma teşvik edilebilir, esnek çalışma modelleri geliştirilebilir ama daha sonra tersine EYT dediğimiz, yani yaşı doldurmuş, primini ödememiş çalışan kitleleri ortaya çıkar” uyarısında bulundu.