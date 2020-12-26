81 personel için 16 bin 848 kişi başvurdu

Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi’ne personel alımı, ülkedeki işsizliğin geldiği boyutu gözler önüne serdi.

Üniversiteye alınacak 53'ü hasta bakıcı, 25'i temizlik görevlisi, 3'ü eski hükümlü toplam 81 eleman için 16 bin 848 kişi başvurdu.

Başvuruların alınacak branşlara göre dağılımı ise şöyle oldu:

Temizlik görevlisi olarak alınacak 25 personel için 15 bin 461, 53 hasta bakıcı kadrosu için bin 327, 3 eski hükümlü kadrosu için ise 60 kişi başvurdu.

NOTER HUZURUNDA ÇEKİLİŞ

Üniversite salonunda, Harran Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Mehmet Sabri Çelik'in başkanlık ettiği kura töreni düzenlendi. Üniversitenin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan kura çekiminde Şanlıurfa 1. Noteri hazır bulundu.

Rektör Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Üniversitemize işçi alımı için başvuru yapan 16. 848 adaydan 81’nin seçimini canlı yayında noter huzurunda kura ile gerçekleştirdik. Şanlıurfamıza ve Üniversitemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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