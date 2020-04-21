ABD’li süpermarket zinciri sendikalaşma riskine karşı çalışanları gizlice takip etmiş

ABD’de Amazon’un sahibi olduğu süpermarket zinciri Whole Foods'un çalışanlarını gizlice takip ederek hangi marketlerde sendikalaşma riskinin daha yüksek olduğunu gösteren bir ısı haritası oluşturduğu ortaya çıktı.

Business Insider’ın şirketin iç belgelerine ve konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı habere göre, şirket toplamda 95 binden fazla kişinin çalıştığı 510 marketin her birine çeşitli kriterler üzerinden puanlama yaparak sendikalaşma riski en yüksek olanları belirleyip önlemler alıyor.

SENDİKA OFİSİNE YAKINSA RİSKLİ

Puanlamada dikkate alınan iki düzineyi aşkın kriter arasında ırksal çeşitlilik, işçi bağlılığı, ciro, insan kaynakları departmanını arama sayıları, bir sendika ofisine yakınlık ile İş Sağlığı ve Güvenliği İdaresi tarafından kayıt altına alınan ihlaller de bulunuyor.

Söz konusu “ısı haritası”nda, marketin bulunduğu bölgedeki işsizlik oranı ve yoksulluk sınırının altında yaşayan ailelerin oranı gibi ekonomik ve demografik etkenler de dikkate alınıyor.

En riskli marketler, şirketin hazırladığı söz konusu haritada kırmızıyla işaretleniyor. Şirketin ilgili belgesinde “Isı haritası, sendikalaşma riski taşıyan mağazaları belirlemek için oluşturulmuştur” ifadesi yer alıyor.

Belgede ayrıca, “Sorun haline gelmeden zorlukların ortadan kaldırılması yoluyla riskin hafifletilmesi amacıyla en çok ihtiyaç duyan mağazalara kaynakların aktarılmasını sağlayan erken teşhis çalışması” ifadeleri bulunuyor.

Haberin üzerine açıklama yapan şirket, “çalışanların sendikal haklarını tanıdıklarını ancak çalışanların şirketle doğrudan iletişimin en iyisi olduğunu” öne sürdü.

Gazeteye görüş veren uzmanlar, aktif ve potansiyel sendikalaşmayı takip etmenin büyük şirketler arasında yaygın bir pratif olduğuna dikkat çekti.

3 RİSK KAYNAĞI: İÇ, DIŞ, ÇALIŞAN DUYARLILIĞI

Haritada, “iç riskler”, “dış riskler” ve “takım üyesi duyarlılığı” başlıkları altında üç risk grubu var.

“Dış riskler” grubunda, marketin bulunduğu bölgedeki sendikalaşma oranı, marketin en yakın sendikaya uzaklığı, Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu tarafından tespit edilen çalışma kanununu ihlallerinin sayıları, iş kazalarının sayısı gibi parametreler yer alyıor.

Bölgedeki işsizlik ve yoksulluk oranı da, dış riskler kategorisinde sayılıyor.

IRKSAL ÇEŞİTLİLİK AZSA RİSK YÜKSELİYOR

Şirketin kriterlerine göre, market çalışanları arasında daha az ırksal çeşitlilik olması, sendikalaşma riskini artırıyor.

“İç riskler” ise, marketteki ortalama ücretleri, ortalama toplam satışları, marketteki ırksal ve etnik çeşitliliği içeriyor. Düşük ücret, yüksek sendikalaşma riski anlamına geliyor. Marketin cirosunun yüksek olması da, çalışanların daha yüksek ücret talep etme riskini doğuruyor.

“Çalışan duyarlılığı” başlığı altında ise çalışanların şirkete bağlılığı ve sahiplenmesi başı çekiyor. Bu durum da şirket içi anketlerle tespit ediliyor.

Ekonomi Politikası Enstitüsü’nden Celine McNicholas, “İşverenlerin çalışanlarının sendikalaşmasını önlemek üzere tuttukları danışmanlara her yıl milyonlarca dolar harcıyorlar” dedi.

Enstitünün bir çalışmasına göre, 2014-2017 döneminde ABD’li şirketler, sendikalaşmayı önlemek üzere aldıkları danışmanlık hizmetlerine en az 100 milyon dolar harcadı.