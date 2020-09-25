Açlık ve yoksulluk sınırını açıklandı

TÜRK-İŞ araştırmasının 2020 Eylül ayı sonucuna göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarının (açlık sınırı) 2 bin 447 lira 72 kuruş, gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarının ise (yoksulluk sınırı) 7 bin 973 lira 2 kuruş, bekar bir çalışanın yaşama maliyetinin ise aylık 3 bin 2 lira 55 kuruş olarak hesaplandığı bildirildi.

Dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması (mutfak masrafı) tutarının önceki yılın sonuna göre 285 lira, temel ihtiyaçlar için yapılması gereken toplam harcamanın ise 928 lira artış gösterdiği belirtilen açıklamada, son bir yıl itibariyle bakıldığında, ortaya çıkan ek harcama gereği gıda için 385 lira, toplam hane halkı harcaması için bin 248 lira olduğu kaydedildi.

TÜRK-İŞ'in verileri temel alındığında mutfak enflasyonundaki değişimin 2020 Eylül ayı itibariyle şöyle olduğu belirtildi:

“Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin ‘gıda için' yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 2,68 oranında artış gösterdi. Yılın ilk dokuz ayı itibariyle fiyatlardaki artış yüzde 13,18 oranında oldu. Gıda enflasyonunda son on iki ay itibariyle artış oranı yüzde 18,56 oldu. Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 13,45 olarak hesaplandı.”

Açıklamada, 2020 Eylül ayı itibariyle TÜRK-İŞ hesaplamasına temel alınan gıda ürünlerinin fiyatlarında gözlenen değişime de yer verilerek, şu ifadeler kaydedildi:

Süt, yoğurt, peynir grubunda; nispi fiyat istikrarı sürmekte ve fakat paketli satışlarda gramaj azaltması peynirin arkasından yoğurtta da görülmeye başlanmış, süt ürünlerinde yarım-tam yağlı ayırımı marketlerin aynı raflarında fiyat farklılığıyla satışa sunulmaktadır. Et, tavuk, balık, sakatat, bakliyat ürünlerinin bulunduğu grupta; et ve tavuk fiyatı ile sakatat ürünleri (ciğer, yürek, böbrek) aynı kalırken, balık fiyatları yüksek tutardan yeni mevsime giriş yaptı. Yumurta ise zamlandı. Bakliyat ürünleri (kuru fasulye, kırmızı-yeşil mercimek, nohut, barbunya vb.) fiyatlarında ise önemli bir değişiklik olmadı. (İHA)