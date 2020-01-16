AKP’li vekil: Kamyoncular mağdur olacak ama ne yapalım?

Kamyoncu, otobüsçü ve nakliyecilerin ödediği 50 kalem gideri açıklayan CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, “2019 yılında B1 belgesi alacak olan kişi 60 bin lira ödüyordu. Bu yıl 250 bin lira ödeyecek. Ücretlere yüzde 1.100 zam yaptınız” dedi. AKP Samsun Milletvekili Fuat Köktaş ise, “Evet, doğru, maliyetler artacak, kamyoncu esnafı bundan mağdur olacak, piyasayı tetikleyecek. Bunlar doğru ama ne yapalım? Bu sistemi hepten yok sayıp, düzenlemeye gidilmesin mi?'' dedi.

Şoförlerin Türkiye'nin dört bir yanında yol kapatma ve değişik eylemlerle sesini duyurmaya çalıştığı takograf uygulamasının yeniden değerlendirilmesi için önerge veren CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, sektörün sorunlarını Meclis kürsüsünden dile getirdi.

Yalım, ‘'2019'da B1 yetki belgesi alacak olan bir kişi veya bir firma 60 bin lira ödüyordu. 2020 yılında 250 bin lira ödeyecek. B2 yetki belgesi için 25 bin lira ödüyordu, 180 bin lira ödeyecek. Geçen yıl D1 yetki belgesini alan bir kişi 30 bin lira ödüyordu, bu yıl 200 bin lira oldu. D2 yetki belgesini almak için 2019 yılında 15 bin lira öderken, şimdi 165 bin lira ödüyor. Tam 11 kat yani yüzde 1.100 zam yaptınız'' dedi.

‘BUNLARA KATILMAMAK MÜMKÜN DEĞİL’

AKP Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, getirilmek istenen sistemin sektörü mağdur edeceğini kabul etti ve “Evet, doğrudur, maliyetler artıracak, kamyoncu esnafı bundan mağdur olacaktır, piyasayı tetikleyecek. Bunlara katılmamak mümkün değil Ama ne yapalım? Bu sistemi hepten yok sayıp, bir düzenlemeye gidilmesin mi bu ülkede?” ifadesini kullandı.

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