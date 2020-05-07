Altın fiyatları tırmanışta! 7 Mayıs güncel altın fiyatları…

Gram altın fiyatları dolarda yaşanan yükselişin etkisiyle tarihi zirvesine çıkarak 391 liranın üzerine çıktı. Ons altın ise 1.700 dolar üzerinde sakin seyrini sürdürüyor. Uzmanlar dolarda yaşanan yükselişin devam etmesi durumunda gram altında 395 TL seviyesinin görülebileceğini belirtiyor.

ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın: 643,7 Lira

Yarım altın: bin 285 Lira

Gram altın: 392,46 Lira

Cumhuriyet altın: 2 bin 563 lira

ALTIN TIRMANIYOR!

İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Deneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk altın fiyatları hakkında sozcu.com.tr'ye açıklamalarda bulundu.

Dış piyasada ons altın fiyatının sakin bir seyirle 1.700 doların üzerinde tutunmaya çalıştığını belirten Yıldırımtürk, “Yukarı doğru kısa vadede 1.715-1.720 dolar seviyesi izlenebilir. Aşağıda ise 1.690 ve 1.677 dolar izlenecek. Dolar içeride yükseliyor çünkü dolar ihtiyacına karşı somut bir adım gelmedi. Çarpan etkisinden kaynaklı yükselen dolar, altın fiyatlarını da artırıyor. Kur 7.15'in üzerinde ve gramda 392 TL görüldü. Aşılması durumunda 395 TL görülebilir. 388 TL ise kısa vadede destek olabilir” açıklamasında bulundu.

Ünlü & Co değerlendirme notunda ons altının destek bulmakta zorlandığı belirtildi. Küresel risk iştahının ivme kaybetmiş olmasına karşın ekonomileri yeniden açma çabaları ile birlikte dirençli kalmasının ons altının 1.700 doların üzerinde momentum kazanmasına izin verilmediği belirtilen açıklamada, “Kaldı ki dolar endeksinin geri çekilmeleri önemli bir baskı hissetmeden karşılaması ve 100 seviyesinden çok fazla uzaklaşmaması da ons altının destek bulmasını zorlaştıran konu başlıklarından biri olarak öne çıkıyor. Teknik olarak baktığımızda ise görünümün çok fazla değiştiğini düşünmüyoruz. Öyle ki, 1.715 dolar aşılmadan kısa vadede altın üzerindeki baskı devam edebilir. 1.700 doların altındaki rakamlar ise bu baskının daha fazla hissedilmesine neden olacaktır.” açıklamasında bulundu.