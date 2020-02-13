Atlasglobal’den bilet alanların hakları neler?

27 Kasım 2019 tarihinde uçuşlarına bir süre ara verdiğini açıklayan ardından 21 Aralık 2019 tarihinde uçuşlarına tekrar başlayan daha sonra ise yurt dışı uçuşlarını iptal eden Atlasglobal'in iflas ettiği iddia ediliyor. Şirketin çalışanlarına iflas hakkında bilgilendirme yaptığı öğrenildi.

Şirketten hiçbir yetkiliye ulaşılamıyor, kurum telefonları cevap vermiyor. Atlasglobal'den bilet alan vatandaşların bir kısmına para iadeleri yapılırken pek çok kişiye henüz bir iade yapılmadı.

‘SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN DE SORUMLULUĞU VAR’

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Atlasglobal'de sıkıntıların yaşandığı günden bir gün sonra konunun takipçisi olacaklarını açıklamıştı. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu sozcu.com.tr'ye yaptığı açıklamada Altasglobal'in içinde bulunduğu durumdan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün de sorumlu olduğunu söylemişti.

‘MAĞDUR BIRAKILMASINA İMKAN VERİLMEMELİ’

Ağaoğlu şirkete verilen uçuş ruhsatının Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verildiğini vurgulayarak, “Bu hava yolu şirketine ruhsat veren kamu kurumu denetleme görevini yapmalıdır. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tüketicilerin mağduriyetine neden olmuştur ve sorumludur. Bu nedenle bilet almış ancak uçuş imkanı verilmeyen tüketicilerin paralarının iadesi için, sorumluluğu gereği işin takipçisi olmalı ve bu hava yolu şirketinin arkasında binlerce mağdur bırakmasına imkan vermemelidir” diye konuşmuştu.

NE KADAR BİR İADE ÖNGÖRÜLÜYOR?

Hava yolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik'e göre uçuştan iki hafta önce uçuş iptali yolcuya bildirilirse hava yolu şirketi bilet ücretinin tamamının satın alınmış olduğu fiyat üzerinden nakit olarak veya elektronik banka havalesi ile yolcuya iade ediyor.

Uçuşa iki haftadan kısa bir süre kalmışken uçuş iptal edilirse, yolcu bu süreçte bilgilendirilmiş olsa dahi, yolcuya iç hatlar için 100 euro, dış hat uçuşlarında ise yolculara;

a) 1500 kilometre veya daha kısa tüm uçuşlar için 250 euronun Türk Lirası cinsinden karşılığı,

b) 1500 ile 3500 kilometre arası uçuşlar için 400 euronun Türk Lirası cinsinden karşılığı,

c) 3500 kilometreden daha uzun uçuşlar için 600 euronun Türk Lirası cinsinden karşılığı, tazminat ödemek zorunda.