Bayram sonrasında ekonomide ‘ikinci aşama’ başlıyor

27 Mayıs Çarşamba günü (yarın) itibarıyla bayram tatili sona ererken, ekonomi gündeminde önemli başlıklar yer alıyor.

Katar ile yapılan para takası (swap) anlaşması sonrasında piyasalar Ankara’nın yeni swap anlaşması arayışlarını takip etmeye devam edecek. Bayram sonrasının en önemli gündemi ise ekonomide atılacak ‘yeniden açılma’ adımları olacak.

GÖZLER YİNE SWAP GÖRÜŞMELERİNDE OLACAK

Corona virüsü salgını tüm dünyada olduğu gibi Türkiye ekonomisinde de ciddi yavaşlamaya neden olurken, kısa dönemli döviz ihtiyaçlarını karşılamak için Ankara’nın yabancı ülkelerle swap) anlaşması arayışları devam ediyor.

Bayram öncesindeki haftada 20 Mayıs’ta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bir açıklama yaparak, Katar Merkez Bankası ile arasında 17 Ağustos 2018 tarihinde imzalanan ikili para takası (swap) anlaşmasının yenilendiğini duyurmuştu. TCMB, söz konusu anlaşmanın tutarının 5 milyar ABD doları karşılığı Türk Lirası ve Katar Riyali’nden 15 milyar ABD doları karşılığı Türk lirası ve Katar riyaline yükseltildiğini belirtmişti.

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REZERV YÜKSELDİ

Anlaşmaya göre, Katar Merkez Bankası’nın TCMB’deki hesabındaki para 5 milyar dolar karşılığı TL’den 15 milyar dolar karşılığı TL’ye, TCMB’nin Katar Merkez Bankası’ndaki hesabındaki para da 5 milyar dolar karşılığı riyalden 15 milyar dolar karşılığı riyale yükseltilmişti. Bu adımla birlikte TCMB’nin toplam rezervi 10 milyar dolar artmıştı.

Uzmanlar, Katar ile yapılan anlaşmanın, olumlu bir adım olsa da, Türkiye’nin döviz ihtiyacı için yeterli olmadığını, Katar Riyali’nin Türkiye’nin ihtiyacı olan dolara çevrilebilirliğinin (konvertibilite) zayıf olduğunu belirterek, yeni swap anlaşmalarına ihtiyacın sürdüğünü belirtmişlerdi.

ABD’den olumlu yanıt alamayan ve Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) da kapısını çalmayacağını açıklayan Türkiye’nin bir süredir Katar’ın yanı sıra İngiltere, Japonya ve Çin ile görüştüğü basına yansımıştı.

YENİDEN AÇILMA ADIMLARI BEKLENİYOR

Salgında vaka sayılarının düşmesine paralel olarak tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de hükümet, ekonomiyi yeniden açmak için adımlar atacak. Bu yönde birçok adım için bayram sonrasına tarih verilmişti.

Ekonominin yeniden açılması sürecinde ilk aşama 11 Mayıs’ta başlamıştı. Bu aşamada atılan ilk adımlardan biri, alış veriş merkezlerinin (AVM) açılması olmuştu. Karar tartışmalara neden olurken, Türkiye genelinde 436 AVM’nin 420’si kapılarını açmış ancak ziyaretçi sayısının normalin yüzde 82 oranında altında olduğu açıklanmıştı. AVM’lerdeki mağazaların çoğu da kapılarını açmamıştı.

Bayram sonrasında, özellikle 1 Haziran itibarıyla kalan 16 AVM’nin de kapılarını açması ve mağazaların çoğunun kapılarını açması bekleniyor.

11 Mayıs’ta ayrıca, berberler ve kuaförler de açılmıştı.

TURİZM VE HAVA YOLU ULAŞIMI HAZİRAN’DA BAŞLIYOR

Bayram sonrasında 27 Mayıs itibarıyla “yeniden açılma” planında ikinci aşamaya geçilecek. Maske ve sosyal mesafe tedbirleri uygulanarak restoranlar, kafe ve lokantaların Haziran ayı ortasında açılması planlanıyor. Ancak bu konuda net bir tarih verilmedi.

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Bayram sonrasında iç ve dış hat hava yolu uçuşlarının da başlaması bekleniyor ancak Türk Hava Yolları (THY), salgın nedeniyle uçuş durdurma kararını iç hatta 4 Haziran, dış hatta ise 10 Haziran’a kadar uzatıldığını duyurmuştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Hedefimiz, haziran ortası itibariyle aşamalı olarak hava trafiğini açmak ve temmuz ayı içinde de yoğunluğunu artırmak. Bayramdan sonra İstanbul'dan çıkışlar için tatil amaçlı özel izin belgesi oluşturulacak” demişti.