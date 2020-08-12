Berat Albayrak’tan dövizdeki dalgalanmayla ilgili flaş açıklama!

CNN Türk’te gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıklamalarından satır başları:

* Kur algısıyla ekonomiyi ölçme konusunda bir psikolojiye girilmiş. Eskiden kur çok daha fazla etkiliyordu. Şimdi ekonomide bir dönüşüm var. 2 sene önce de bu seviyelerdeydi. Düştü.

* 2 sene öncesine bugün Türkiye ekonomisi çok daha güçlü. Dünya tarihinin en büyük ekonomi krizi yaşanıyor. Bana göre iyi, size göre kötü. Hayır. Tüm dünya haritasına bakalım. Salgından gelişen ve gelişmekte olan ülkeler ne kadar etkilenmiş.

“TÜRKİYE EN AZ ETKİLENEN ÜLKELERDEN OLACAK”

* Türkiye bu noktada en az etkilenen ülkelerden bir tanesi. Borsa performansın bir çok ülkede küçülme ve düşme yaşamış, Türkiye daha iyi noktada. Güney Afrika, Brezilya, Meksika yüzde 20-25 para birimlerinde değer kaybetmiş. Etkilenmiş. Türkiye yüzde 17-18 etkilenmiş. Büyüme rakamları açıklandı. ABD yüzde 33, Avrupa yüzde 15'lerde daralma yaşadı. Türkiye yine en az etkilenen ülkelerden olacak. Biz normalleşme sürecinde girdiğimizde en çabuk toparlanan ülke olacağız.

“İKİNCİ ÇEYREK POZİTİF OLACAK”

Aylardır küresel iklimde muazzam bir fırtına kopmuş durumda. Türkiye serbest piyasa ekonomisine geçtikten beri kur üzerinde ekonomiye ölçmeye girdi. Türkiye 2. çeyrek performansıyla daralma yaşayan ülkeler içinde en az etkilenen ülkelerden birisi olacak. İkinci çeyrek pozitif olacak.

“KRİZDEN ÇOK LOBİLERİYLE UĞRAŞIYORUZ”

2 yıl önce yeni sistemde Türkiye'de finansal ekonomi bu anlamda çok güçlü temeller üzerine oturacak bir ekonomi oluşturmamız lazım. Dünya tarihinin en büyük ekonomik krizi yaşanıyor. Krizlerden çok kriz lobileriyle uğraşıyoruz.

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