Çalık Gine’de altın arayacak

Türkiye ile Gine arasında son 3 yılda yaşanan politik yakınlaşma meyvelerini vermeye başladı.

Bir dönem Sabah gazetesi ve ATV'nin de sahibi olan Çalık Holding'in patronu Ahmet Çalık, Batı Afrika’da Atlas Okyanusu kıyısındaki Gine'de stratejik bir madencilik işbirliği anlaşmasına imza attı.

Çalık Holding, milli gelirinin yüzde 15'ini madencilik sektöründen sağlayan Gine'de iştiraki Lidya Madencilik'le faaliyet gösterecek.

Lidya, ilk aşamada 2 yıllık bir ön çalışma yapacak ve 3 ayrı sahada altın arayacak.

Çalık Holding, üç kentte dünya devleriyle komşu alanlarda faaliyet gösterecek. Kissidougou kentinde çok geniş bir alanda proje geliştirecek Çalık Holding, Dinguiraye'de Rusya'nın 4. büyük Çelik üreticisi Severstall'ın en büyük hissedarı ve altın üreticisi Nordgold'un işlettiği altın madenle yan yana operasyon yürütecek.

Çalık Holding, Siguiri kentinde yine 4 kıtada 21 operasyonla dünya çapında bir altın üreticisi olan AngloGold Ashanti ile aynı bölgede çalışacak.

“İKİ LİDER GÜZEL İLİŞKİ KURMUŞ”

Lidya Madencilik Genel Müdürü Mustafa Aksoy projenin detaylarını SÖZCÜ'ye anlattı:

“Gine'yle Türkiye Cumhuriyeti'nin ilişkileri çok iyi. Cumhurbaşkanımızla, ülkenin devlet başkanı arasında güzel bir ilişki kurulmuş. Biz Lidya olarak, madencilik boyutunda, ülkenin potansiyeline baktık. Hem başkanlık, hem bakanlık seviyesinde görüşmeler yaptık. Görüşmeler neticesinde 3 saha belirlendi. Bu sahalarda bir ön araştırma yapacağız. Şu anda ruhsatımız yok aslında. 3 saha üzerinde 2 yıl için anlaştık ve ön çalışmalarımız önümüzdeki günlerde başlıyor. Buralarda hem ülke için, hem bizim şirketimiz için ekonomik, teknik olarak da uygun saha olduğuna kanaat getirirsek ruhsat başvurusu yapacağız. Arama, detay arama, fizibilite, madencilik, ileri aşamalar olacak. Uzun vadeli bir yolculuğa başlıyoruz.”

GİNE YÜZDE 35 PAY ALACAK

Sahalarda altın ve bakır arayacaklarını söyleyen Mustafa Aksoy, grup bünyesinde yer alan ve farklı iş alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin de Gine'de yatırım fırsatlarını araştırdığını bildirdi.

Ülkede genel altyapı sorunu, yol ve demiryolu eksiği olduğu için çok ciddi yatırımlara ihtiyaç olduğunu kaydeden Aksoy, “Bu nedenle Türkiye ile ilişkilere önem veriyorlar. Gine altın madenciliği konusunda ümit vaadediyor. Nordford ve AngloGold Ashanti Gine'de 100-150 bin ons altın üreten madenlere sahip. Şu aşamada bizim sahalarda şu kadar altın var, şu kadar rezerv var demek mümkün değil. Çıkarılacak madenden Gine devleti vergiler ve üretim payıyla birlikte yüzde 35 pay alacak“ dedi.

Orta Asya ve Afrika'da altın ve bakır madenciliği konusunda görüşmeler yaptıklarını ifade eden Aksoy, Türkiye'de çalışmalar hakkında ise şu bilgileri verdi:

“Uluslararası ortağımızla 10 yıldır bu işin içindeyiz. Erzincan'da üretimimiz devam ediyor. Bugüne kadar bu sahada 60 ton altın ürettik. Balıkesir'de projemiz var. Yüzde 50-50'ydi. Şu anda yüzde 100'üne sahibiz. Ortağımızdan devraldık. Orada altın gümüş bakır çinko sahamız var. Bir de Artvin projemiz var, yüzde 30 bizim, yüzde 70'i Kanadalı bir firmaya ait. Orada da fizibilite çalışmalarımız devam ediyor.”

TÜRKİYE İLE GİNE BALAYI YAŞIYOR



İki ülke büyükelçilikleri karşılıklı olarak 2013 yılında faaliyete geçti. İlişkiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2016'da gerçekleştirdiği ziyaretle hareketlendi.

Erdoğan iki ülke arasındaki ticaret hacminin 69 milyon dolar olduğunu belirterek, “Bu rakam bize yakışmıyor. En kısa zamanda bunu 250, sonrasında 500 milyon dolara çıkaralım. Biz Gine'ye, yeraltı yerüstü zenginlikleriyle, geçmişte gelen sömürgeciler gibi değil, kardeşlik bağıyla gelmek istiyoruz. Onun için müteahhit firmalarımızı ticaretle uğraşan firmalarımızı bu yola düşmeye özellikle davet ediyorum. Yolculuğunuz hayırlı olsun” diyerek hedefi açıklamıştı.

Ziyaret sırasında Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 50 otobüs hibe ettiğini açıkladığı anda Gine Cumhurbaşkanı Alpha Condé büyük sevinç yaşamış ve Erdoğan'a sarılarak teşekkür etmişti.

Ardından ilişkiler baş döndürücü hızla gelişti. Çok geçmeden THY Gine seferlerine başladı. Cumhurbaşkanı Conde, Erdoğan'ın yemin töreni ve Çamlıca Cami açılışı dahil birçok defa Türkiye'yi ziyaret etti.

Yerel medyanın ifadesiyle son 3 yıldır balayı yaşayan iki ülke arasında onlarca işbirliği hayata geçirildi.

Türkiye, TİKA ve Maarif Vakfı eliyle, eğitimden, tarıma, hayvancılıktan, meteorolojiye, polis ve askeri işbirliğinden kadın meslek edindirme kurslarına kadar birçok proje gerçekleştirildi.