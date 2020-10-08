CHP teşkilatlarında esnaf seferberliği

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, salgın sürecinin en mağdur kesimlerden birinin de esnaflar olduğunu belirterek milletvekilleri ve il teşkilatlarına “Esnafın ayağına gidin, dertlerini dinleyin, CHP olarak projelerimizi, önlemlerimizi anlatın'' dedi. Kılıçdaroğlu'nun onayı ile 17 maddelik ‘Esnaf önlemler paketi'' de hazırlandı. Milletvekillerine verilen ve il ilçe örgütlerine de gönderilen paket şu maddelerden oluşuyor:

1- Esnaf Bakanlığı kurulmalıdır.

2- Sicil affı çıkarılmalıdır.

3- Esnafımızın kullandığı krediler, faizsiz ve ödeme gücüne göre taksitlendirilmelidir.

4- Kiralarda stopaj kaldırılmalıdır.

5- AVM'ler haftanın bir günü kapanmalıdır.

6- Esnafın sosyal güvenlik primleri, iş yerlerinin kapalı olduğu dönemde Hazine tarafından karşılanmalıdır.

7- Esnafa salgın sürecinde haksız-insafsız ceza yazılmamalıdır.

8- Devlet, esnafa olan borçlarını ödemelidir.

9- Hijyen koşullarının sağlanması şartıyla kahvehanelerde oyunlara izin verilmelidir.

10- Küçük esnafımızın yanında çalışanların, kısa çalışma ödeneği ile ilgili yaşadığı sorunlar giderilmelidir.

11- Kamu kurumları, iş yerleri kapalı olduğu sürece kiracısı olan esnafımızdan kira almamalıdır.

12- Ertelenen vergi ve sigorta primleri için salgın sonrasında yeniden yapılandırma olanağı getirilmelidir.

13- Esnafımıza yönelik icra işlemleri durdurulmalıdır.

14- Okul kantinlerinden bir yıl süreyle kira alınmamalıdır.

15- Servis işletmecilerinden alınan teminat mektupları iptal edilmelidir.

16- Altı milyon sokak esnafımız kayıt içine alınmalı ve güvenceye kavuşturulmalıdır.

17- Pandemi boyunca zarara uğrayan esnafa kira desteği sağlanmalıdır.

Kılıçdaroğlu, önceki günkü grup toplantısında açıklamalarının önemli bir kısmını da salgın sürecinin vurduğu esnafa ayırdı. Coronavirüs dolayısıyla 700 bin esnafın dükkan kapattığına dikkat çeken Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

SADECE ZAM YAPTILAR

“Sicil affı çıkarılmasını istedik yapmadılar, ‘Üç ay kiralarını devlet ödesin' dedik yapmadılar, ‘Kredileri bir yıl faizsiz ertelensin' dedik yapmadılar. Bunları yapmadılar ama her türlü zammı yaptılar. Bu zamlar insafsızca yapıldı. 1 milyon 956 bin esnafımız var. Bütün milletvekili arkadaşlarımı görevlendirdim. Dedik ki; ‘Dükkan sahibi, esnaf, oda hepsiyle görüşün. Sorunları nedir, bir rapor yazın ve raporu genel merkeze gönderin'. Ama saray lütfedip, 3 tane esnafı çağırıp dinlemedi bile. Bakın ‘çağırıp' diyorum, zaten gitmez esnafın ayağına ama biz, bütün milletvekillerimizi esnafın ayağına gönderiyoruz. Bunu cumhuriyet tarihinde yapan başka bir parti yok.”