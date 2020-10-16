Corona 2.5 milyon yeni işsiz yaratacak

Corona virüsü salgını global ekonomide büyük kayıplar yaratırken, salgına büyük bir işsizlik dalgası ile yakalanan Türkiye'nin işten çıkarma yasakları ve kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) gibi tedbirlerin sona ermesinin ardından yeni bir işsizlik şoku ile karşılaşması bekleniyor.

Türkiye'nin büyük iş kayıpları ve iş ihtiyacını ekonomide yeni dinamikler bekleyerek karşılayamayacağını ve toplumsal problemlerin önüne geçilemeyeceğini aktaran Bilgi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Haluk Levent, “Kısa çalışma ödeneğinden faydalananların yüzde 35-40 aralığındaki kısmının potansiyel olarak bünyelerinde bir iki tane işsiz barındırdığı görülüyor.

Covid-19'un iş gücü piyasası açısından en büyük sorunu bu. KÇÖ bir kez uzatıldı ama bu sonsuza kadar devam etmeyecek. Eğer ekonomik olarak bu şirketlerde bir geri dönüş sağlanamazsa bir de buradan gelecek işsizlik üzerinde bir potansiyel olarak en az 2-2.5 milyon civarında aday duruyor” dedi.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ve Sabancı Üniversitesi tarafından kurulan Rekabet Forumu'nun (REF) düzenlediği “Türkiye'de Şirket Dinamikleri ve Yeni İstihdam Oluşumu” internet seminerinde'ında konuşan Levent, işten çıkarma yasakları ve devam eden uygulamaların bu işsizlik potansiyelini şimdilik gizlediğini aktardı.

Levent, potansiyel işsizlerin de KÇÖ uygulamasının ardından devreye girmesi halinde işsizlik oranının yüzde 20'lere geleceğine dikkat çekerek, “Bu da kabul edilebilir bir şey değil” dedi.

Yüzde 5-6 büyüme mümkün görünmüyor

Corona virüsü salgını ile birlikte gelir dağılımında 15 yıl geriye gidildiğini açıklayan Prof. Haluk Levent, “Büyüme rejimi tıkanmış durumda. Bütün bunlar bir krizin temel kaynaklarını oluşturuyor. Gelir dağılımında bizim yaptığımız çalışmalara göre 15-16 yıl geriye gittik. Büyümede yüzde 5-6'lar hem dönüşüm hem de iklim krizi göz önüne alındığında mümkün değil” dedi.