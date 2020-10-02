Darphane’den ağustosta altın üretimi rekoru: 17,8 ton

TL’deki değer kaybıyla birlikte vatandaşın altına kaçışı hızlanırken, Darphane ağustosta üretim rekoruna imza attı.

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, bu yılın ağustos ayında Darphane toplamda 17 ton 834 kg 180 gramlık altın üretti. Geçen sene aynı ayda bu rakam sadece 870 kg 721 gramdı. Böylece üretim, geçen senenin aynı ayına göre yaklaşık 20’ye katlanmış oldu.

TCMB’nin “Darphane altın üretimi” verileri Ocak 2010’a kadar gidiyor. 17,8 tonluk üretim, bu dönem için aylık bazda rekor. Bundan önceki rekor, Mayıs 2013’te imza atılan 17 tonluk üretimdi.

Temmuz 2020’de de 10,3 tonla son 7 yılın en yüksek altın üretimine imza atan Darphane, yılın ilk 8 ayında ise 62,5 tonluk altın üretimine imza attı. Geçen senenin ilk 8 ayında üretim 21,4 tondu. Yıllık artış yüzde 192 oldu.

ÇEYREK ALTIN ÜRETİMİ 2 MİLYONU AŞTI

Geçen sene ağustos ayında 239 bin adet olan çeyrek altın üretimi de, bu sene ağustosta 2 milyon 88 bine fırladı. Bu rakam Temmuz 2020’de 828 bindi.

Toplamda çeyrek altın üretimi, geçen sene ağustosta 419 kg, Temmuz 2020’de 1453 kg iken ağustosta 3 bin 661 kg’a fırladı.

Adet bazında çeyrek altın dahil altın üretimi ağustosta 4 milyon 123 bine ulaştı. Adet bazında hem çeyrek altında hem de toplamda son 7 yılın en yüksek seviyesine ulaşıldı.



EYLÜLDE ALTINDA İTHALAT REKORU

Bugün açıklanan dış ticaret verileri, altın ithalatındaki yüksek seyrin devam ettiğini ortaya koydu.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, eylülde altın dahil kıymetli maden ithalatı, geçen senenin aynı ayına göre 3,2 kat artışla 3 milyar 548 milyon dolara yükseldi.

Ocak-eylül döneminde kıymetli maden ithalatı 19,6 milyar dolara ulaşırken, bu dönemdeki toplam 37,9 milyar dolarlık dış ticaret açığının neredeyse yarısı, altın ithalatından kaynaklandı.

YASTIK ALTINA GİDİYOR

Vatandaşın TL’den altına kaçışı, altın ithalatını ve cari açığı artırırken, bu da TL’de değer kaybını artırarak bir kısır döngüye neden oluyor.

Ekonomi yönetimine dönük artan güvensizlik ise, vatandaşı, aldığı altını banka yerine yastık altında tutmaya yönlendiriyor, bu durum da fiziki altın talebini artırıyor. Mayıs ayında altın alımının da yüzde 1’lik kambiyo vergisine dahil edilmesi, vatandaşın fiziki altın talebini ve yastık altına kaçışı hızlandırdı.

TL’YE GÜVENSİZLİK ANA NEDEN

İstanbul Altın Rafinerisi Stratejisti Haluk İzzet Mutlu, Türkiye’de artan altın talebini sozcu.com.tr’ye değerlendirdi.

Sadece Türkiye’de değil dünya genelinde altına talebin arttığını belirten Mutlu, para birimine dönük güvensizliğin altına dönük artan talepte etkili olduğunu söyledi.

Altın fiyatlarında birinci etmenin ABD Merkez Bankası’nın (Fed) belirlediği faiz oranları ve piyasaya sunduğu dolar miktarı olduğunu belirten Mutlu, mevcut çok düşük faiz ortamı sürdüğü sürece, arada fiyatlarda dalgalanmalar olsa da altına talebin devam etmesini beklediğini dile getirdi.

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