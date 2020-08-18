Dolar ne kadar oldu? (18.08.2020)

Dolar/TL Merkez Bankası’nın (TCMB) sıkılaştırma adımlarına rağmen haftaya 7,40’lık rekora çok yakın seviyelerde başladı. Piyasalarda TCMB adımları izlenmeye devam ediliyor.

Bankacılar bu hafta TCMB’nin likidite adımlarının ve bu adımları daha kalıcı bir sıkılaştırmaya dönüşüp dönüşmeyeceğine ilişkin Perşembe günü sonuçları açıklanacak Para Politikası Kurulu toplantısının haftanın en önemli gündem maddesi olacağını belirtiyorlar.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bu hafta gerçekleştireceği ve salgın sürecinin en kapsamlılarından biri olacak toplantı da piyasada yakından takip edilecek.

Bu hafta takip edilecek diğer konular arasında Akdeniz’de artan gerilimin AB ile ilişkilere yansıması, ABD ile ilişkiler, jeopolitik gelişmeler ve Cuma günü piyasa kapanışının ardından açıklanması beklenen kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in değerlendirmesi yer alıyor.

MERKEZ’İN FAİZ ADIMLARI TAKİP EDİLİYOR

Ek sıkılaştırma adımlarına devam eden TCMB’nin piyasaya sağladığı ortalama fonlama maliyeti 16 Temmuz’da %7.34’e kadar gerilemişti. TCMB son adımlarıyla fonlama maliyetini Cuma günü itibarıyla %9.06’ya yükseltti. Gecelik faizler ise %9.75’te oluşmaya devam ediyor.

Cuma günü açıklanan TCMB Ağustos ayı beklenti anketinde enflasyon beklentilerindeki bozulmanın devam ettiği görülürken TCMB’nin de mevcut likidite adımlarını daha da belirginleştireceği, hatta bunları politika (repo) faizine de yansıtacağı beklentisi dikkat çekiyor.

Bir bankanın Hazine masası yetkilisi, “TCMB’nin sıkılaştırma adımlarının ve bunun bankacılık sekötüne yansımasının TL’deki değer kaybı açısından önemli. Her ne geçen hafta da rekorlarını tazelese de yüzdelik değer kayıpları sınırlı kaldı. Buradaki ana etken sıkıştırma adımları ve bunun mevduat kredi vb faiz oranlarına yansıtılması” dedi ve ekledi:

“Lokallerin 1 aydan kısa bir sürede 15 milyar doları aşan yabancı paraya yönelimi TL mevduat getirilerindeki düşüşten kaynaklanıyordu. Sektör genelinde mevduat getirileri 1 ay öncesine göre 2-3 puan arttı. Ben TCMB’nin bu hafta politika faizine dokunmasını beklemiyorum. Banka daha çok likidite adımlarıyla sıkılaştırmayı tercih edeceğini gösterdi. Bankanın likidite adımlarında sona gelmediği için bu toplantıyı pas geçeceğini söylemlerini değiştireceğini düşünüyorum. Ancak bu toplantıda politika faizi artışı bekleyenler de var.”

YERLEŞİKLER TL’DEN KAÇTI

Yurt içi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 7 Ağustos ile biten haftada 219.5 milyar dolar ile yeni tarihi zirveye yükseldi.

TCMB verilerine göre yurtiçi yerleşikler altın dahil yabancı para cinsi mevduatlarını 17 Temmuz-7 Ağustos arasındaki 3 haftalık periyotta 15.5 milyar dolar artırdılar.

Bankacılar bir süredir TCMB’nin politika faizinin enflasyonun 4 puan altında kalması ile lokal yatırımcılarının TL mevduat getirisi elde edememesi nedeniyle dövize, altına ve son dönemde bu araçları barındıran yatırım fonlarına yönelme eğilimi olduğuna dikkat çekiyorlardı. (REUTERS)