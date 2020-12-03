Hükümet gerçeği kabul etti, dolar kuru geriledi

Tüketici enflasyonu kasım ayında TL’deki değer kaybının birikimli etkileri ile gıda ve ulaştırma kalemleri öncülüğünde aylık yüzde 2.3, yıllık yüzde 14.03 ile beklentilerin oldukça üzerinde artış gösterdi.

Kasımda yıllık enflasyonun yüzde 14’ü aşmasıyla birlikte enflasyon Ağustos 2019 seviyelerine yükseldi.

ELVAN’IN AÇIKLAMASI İLE KUR GERİLEDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ise beklentilerin üzerinde açıklanan enflasyon verisinin ardından Twitter’dan yaptığı açıklamada, enflasyonun; gıda, petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kurundaki etkilerin yansımasıyla yıllık yüzde 14.03 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleştiğini belirterek şöyle dedi:

“Yüksek enflasyonun vatandaşımız üzerindeki etkilerini en aza indirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Enflasyonist beklentilerin iyi yönetilmesi ve fiyat istikrarının tesisi için, para ve maliye politikası araçlarımızı eşgüdüm içinde kullanacağız.”



Dolar/TL beklentilerin üzerindeki enflasyon verisi sonrası 7.8560 seviyesinden 7.9195’e kadar yükseldi. Elvan’ın ‘fiyat istikrarı için, para ve maliye politikasının eşgüdümle’ kullanılacağı açıklaması sonrası ise veri öncesi seviyelerin de altına geriledi. Kur 7.80 ile günün en düşük seviyelerine geriledi. TL’nin enflasyon verisi sonrası gelişmekte olan para birimleri arsında dolar karşısındaki günlük en kötü performansı da en iyi performansa döndü.

Veri sonrası Merkez Bankası’ndan bu ay faiz artışı yönündeki beklentiler ise kuvvetlenmiş durumda.

“SORUNUMUZ VAR MESAJI VERİYORLAR”

BlueBay Investment’tan Timothy Ash, “Piyasada enflasyon verilerinin manipüle edildiğine ve perakendecilere fiyatları artırmamaları için baskı yaparak serilerle oynama yapıldığına dair pek çok söylenti varken, önceki ekonomi yönetimi ekibi sorunu reddediyordu. Görünüşe göre yeni göreve gelen kişiler ‘evet bir sorunumuz var ve enflasyonla mücadele etmek için sahip olduğumuz tüm araçları kullanacağız’ mesajı veriyorlar” dedi.

FAİZDE ARTIŞ YAPAN TEK ÜLKE TÜRKİYE TD Securities tarafından derlenen verilere göre 2020 yılında Türkiye haricindeki neredeyse tüm gelişmekte olan ülkeler politika faizlerinde indirime gitti. Tek artış yapan Türkiye oldu. Öte yandan gelişmekte olan ülkeler arasında bir çok ülkede enflasyon, hedef ve tahminlerin altında bir oluşurken Türkiye bu konuda açık ara ayrışan tek ülke oldu.

VERİ, YENİ FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ YARATTI

Tera Yatırım’dan Enver Erken “Reel faiz pozisyonunu kuvvetlendirmek, TL’nin istikrar kazanmasına yardımcı olmak ve bozulan enflasyon görüntüsünü kontrol altına almak için 24 Aralık PPK’sında bir faiz artırımına ihtiyaç duyulacağını düşünüyoruz. Eğer cari enflasyona göre reel faiz yüzde 2’nin üzerinde tutulmak isteniyorsa, bu faiz artırımı 150 baz puan civarlarında olabilir” dedi.

TCMB, Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin yayımladığı tutanaklarda Kasım ayına ilişkin verilerin, enflasyonda döviz kuru oynaklığı kaynaklı bir yükselişe işaret ettiğini fakat para politikasındaki kararlı duruşla beraber bu artışın geçici olacağını belirtmişti.



TOPLANTI 24 ARALIK’TA

Bankacılar bu açıklamayı TCMB’nin enflasyonda Kasım’da yaşanacak yükselişe “geçici” olarak bakması nedeniyle bir politika tepkisi vermeyebileceği yönünde değerlendirmişti. Ancak enflasyondaki gerçekleşmenin kasımda tahminlerin çok ötesinde olması sonrası beklentiler daha net şekilde faiz artışına doğru evrilmeye başladı. TCMB’nin bir sonraki PPK kararı 24 Aralık’ta.

Capital Economics’de gelişmekte olan ülkeler kıdemli ekonomisti Jason Tuvey, “Manşet enflasyon kasım ayında beklentilerin oldukça üzerinde artarak yüzde 14’e yükseldi ve geçen ay TL güçlü bir şekilde yükselirken ve ekonomi yeni bir gerileme yaşayacak gibi görünürken, bu TCMB üzerinde daha fazla faiz artırımı yapma baskısını artırıyor” dedi.