Emekliliği bile doya doya yaşayamıyoruz

Aldıkları düşük maaşlarını gıda ve temel ihtiyaçları dışındaki harcamalara yönlendirmekte zorlanan Türkiye'deki emekliler, en rahat geçirmeleri gereken bu dönemi bile doya doya yaşayamıyorlar. Dünya Ekonomik Forumu'nun yayınladığı bir rapora göre, Türkiye ortalama 17.5 yılla Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'ne (OECD) üye 37 ülke içinde emeklilik süresi en kısa olan grupta yer alıyor. 2018 yılı verilerine göre, emeklilik yaşı ortalaması diğer ülkelerden nispeten düşük olduğu halde Türkiye, erkeklerde 15.3, kadınlarda 19.8 yılla en az yaşam süresine sahip 32'nci ülke konumunda.

FRANSIZLAR ŞANSLI

Vatandaşları en uzun emeklilik süresi yaşayan ülke ise Fransa. Erkeklerin 22.7, kadınların 26.9 yılla, emeklilerinin ortalama 24.8 yıl yaşadıkları Fransa'yı, ortalama 24.2 yılla İtalya, 24.1 yılla İspanya ve Yunanistan, 23.6 yılla Lüksemburg ve 23.3 yılla da Belçika izliyor.

Sıralamada Türkiye'den kötü durumda olan sadece 4 ülke var. Şili 17.2 yılla 33'üncü sırada yer alırken, Letonyalılar emekli olduktan sonra ortalama 16.8, Meksikalılar 15.1, Güney Koreliler ise 14.6 yıl yaşıyor.

13 milyon emekli mutsuz ve yoksul

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Araştırma Merkezi tarafından yayınlanan araştırmaya göre, Türkiye'de sayıları 13 milyonu aşkın emekli ve hak sahibi yoksul ve mutsuz. 2008'de hükümet tarafından “reform” adı altında sosyal güvenlik mevzuatında yapılan değişikliklerin emekli aylıklarının düşmesine neden olduğu vurgulanan rapora göre, yeni emekliler arasında asgari ücretin altında aylık alanların sayısı giderek artıyor. Nitekim Mart 2020'de emekli aylıklarının 1.500 TL'ye tamamlanması kararı alındı ancak fark Hazine tarafından ödendiği için Temmuz 2020'de emekli aylıkları 1500 TL'nin altında olan emekliler zam alamadı.