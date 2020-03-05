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EPDK’dan Shell’e dev ceza

EPDK, ARAMCO tesislerine yapılan saldırıyı izleyen günlerde bayisi olan istasyonlara fiyat artışı öncesi kısıtlı akaryakıt ikmali yaptığı veya hiç akaryakıt ikmali yapmadığı tespitleri nedeniyle Shell&Turcas Petrol Anonim Şirketi hakkında 2 milyon 750 bin TL tutarında idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

12:57 -
Haberler Ekonomi
EPDK’dan Shell’e dev ceza

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), Shell&Turcas Petrol Anonim Şirketi hakkında 2.75 milyon TL tutarında idari para cezası uygulanması kararlaştırıldığını açıkladı.

EPDK’dan yapılan açıklamada, “14 Eylül 2019 tarihinde Suudi Arabistan Krallığına ait ARAMCO tesislerine yapılan saldırıyı izleyen günlerde bayisi olan istasyonlara fiyat artışı öncesi kısıtlı akaryakıt ikmali yaptığı veya hiç akaryakıt ikmali yapmadığı tespitleri nedeniyle Shell&Turcas Petrol Anonim Şirketi hakkında 2.75 milyon TL tutarında idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı” denildi.

para Suudi Arabistan
Son güncelleme: 13:06 05.03.2020
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