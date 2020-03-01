Eski Turizm Bakanı Yücel: Turizmin ilacı barıştır

TBMM’de iki dönem İstanbul Milletvekilliği ile Turizm Bakanlığı ve Türkiye Seyahat Acenteları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Bahattin Yücel, önümüzdeki turizm sezonunu değerlendirdi.

Sözcü’ye konuşan Yücel, “Türkiye dışarıda bir bozuk saatin sarkacı örneği ABD ile Rusya arasında hareket eder gibi yaparak, ABD’nin çıkarlarını gözetmeye dayalı politikalar izlemesi ülkeyi tehlikeli bir sınıra getirmek üzere. Bir yanda Suriye çıkmazında yaşanan acı kayıplarımız diğer yanda corona virüsü. Bu gerçekleri turizmcilerimiz de çok iyi biliyor ama çözüm onların elinde değil” dedi.

“TURİZM MERKEZLERİ KARANTİNA EĞİTİMİNDEN GEÇİRİLMELİ”

2020 turizm sezonuna girerken, virüs ve Suriye sorunu yüzünden turizmcilerin korkularının her geçen gün arttığını belirten Bahattin Yücel, “İktidarın kriz yönetimi konusundaki geçmiş uygulamaları, virüsten korkmaları için kanımca yeterli bir neden. Ancak corona virüsü rakiplerimizi de aynı ölçülerde belki daha fazla etkileyeceği için işleri çok zor değil. Alınacak önlemler var kuşkusuz. Bütün turizm merkezlerindeki sağlık kuruluşları özellikle bulguları değerlendirme ve karantina konusunda sıkı bir eğitimden geçirilmeli” dedi.

“KRİZ İLETİŞİM MERKEZİ KURULMALI”

Aralarında mutlaka turizm STK yöneticilerinin de yer alacağı bir “Kriz İletişim Merkezi” kurulması gerektiğini savunan Yücel şöyle konuştu:

“Bu sayede bölgelerinde virüs bulaşmış hasta çıkması halinde yapılacaklar önceden sıralanmalı ve olası hasta yakınları başta, iç ve dış kamuoyu doğru bilgilendirmelidir. Konaklama tesisleri, yiyecek-içecek hizmeti sunan işletmeler mutlaka denetimli olarak periyodik dezenfekte edilmeli ve bu durum kabul edilir ölçekte, görünür tabelalarla ziyaretçilere güven verecek şekilde gösterilmelidir.”

“SURİYE VE RUSYA POLİTİKASI ÇOK ÖNEMLİ”

Turizmcileri asıl bekleyen tehlikenin Suriye’de Ruslarla istenilmeyen ölçülerde bir gerginlik ve bunun tırmanarak sıcak çatışmaya dönmesi olduğunu anlatan Yücel, “Mezhep ayrımcılığından kaynaklanan husumeti kullanarak, içeride oylarını konsolide etmek düşüncesi yanlış.

ABD ile Rusya arasında hareket eder gibi yaparak, ABD’nin çıkarlarını gözetmeye dayalı politikalar izlemek, sonunda ülkeyi tehlikeli bir sınıra getirmek üzere. Turizmciler bu gerçeği görüyorlar kuşkusuz. Gerginlik her geçen gün tırmanıyor. Böyle giderse Türkiye satışlarını durma noktasına getireceği açıktır.

2015 yılı sonlarında Suriye sınırında henüz kimlerin emriyle düşürüldüğü açıklanmayan, bir Rus savaş uçağının ardından, yaşadığımız gelişmeler unutulmamalı. Bu olaydan sonra turizm operasyonlarının birden bire bıçakla kesilircesine durmasını unutmak mümkün mü? Uğradığımız kayıpların bilançosunu tam olarak bilen kaç kişi var?” diye konuştu.

“DIŞ POLİTİKA TURİZM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Turizmde dış politikanın önemine vurgu yapan Yücel şöyle devam etti,

“Turizmde dış politika çizginizdeki gibi değişken bir tutum alarak, ‘onlar gelmezse, bunlar gelirler nasılsa’ diyerek, ilerlemek mümkün olamaz. Üstelik geçtiğimiz sezonda 7 milyon kişiye ulaşan ziyaretçi sayısıyla, sıralamada bir numaraya yükselen bir komşu ülkeyle, bir başka komşu ülkenin meşru rejimini değiştirmek adına silahlı mücadeleye girişmek bana hiç akıl karı gelmiyor. Turizmin ilacı barıştır.”