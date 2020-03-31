Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Fed dünyaya ABD tahvili karşılığı dolar verecek

Corona virüsü salgını sırasında küresel dolar talebini karşılamak üzere 14 ülkenin merkez bankasıyla swap line (takas hattı) kuran ABD Merkez Bankası (Fed), diğer ülke merkez bankalarının da dolara erişimi için bir adım attı. Yabancı merkez bankaları ellerindeki ABD Hazine tahvilleri karşılığında gecelik dolar alabiliyor olacak ancak Türkiye'nin elindeki ABD tahvili miktarını Washington ile ilişkilerin gerilmesi üzerine 77 milyar dolar seviyesinden 2,8 milyar dolara kadar düşürdüğü için bu imkandan sınırlı şekilde yararlanabilecek.

Sozcu.com.tr
16:51 -
Haberler Ekonomi
Fed dünyaya ABD tahvili karşılığı dolar verecek

ABD Merkez Bankası (Fed), yabancı merkez bankalarının corona virüsü krizi süresince dolara erişimini sağlayacak bir imkan başlattı. Buna göre yabancı merkez bankaları ellerindeki ABD Hazine tahvilleri karşılığında gecelik dolar alabiliyor olacak.

Program 6 Nisan’da devreye girecek ve en az 6 ay boyunca faal olacak.

Fed’den yapılan açıklamada, bu imkan ile dolar takas (swap line) imkanına sahip olmayan ülkelerin de dolara erişim sağlayabileceğine dikkat çekilerek, “(bu imkan) menkul kıymetlerin açık piyasada satışı dışında alternatif ancak geçici bir ABD doları kaynağı oluşturarak ABD Hazine tahvili piyasasının sorunsuz işlemesine yardımcı olacak” denildi.

Fed ilk olarak Avrupa, Japonya, Kanada, İsviçre ve İngiltere merkez bankarıyla swap hattı kurmuş, daha sonra Singapur, Güney Kore, Brezilya, İsveç, Avustralya, Yeni Zelanda, Meksika, Norveç ve Danimarka merkez bankalarını da hatta dahil etmişti.

İLGİLİ HABERFed takas hattına 9 ülkenin merkez bankasını daha eklediFed takas hattına 9 ülkenin merkez bankasını daha ekledi

TÜRKİYE’NİN İMKANI SINIRLI

Türkiye ile ABD merkez bankaları arasında dolar swap hattı bulunmuyor. ABD Hazinesi’nin verilerine göre Türkiye’de yerleşik kişi ve kuruluşların elinde Ocak itibarıyla yaklaşık 2.8 milyar dolar değerinde ABD Hazine tahvili bulunuyor. Bu rakam, 2014’te 77 milyar dolar, 2017’de 52,6 milyar dolar seviyesindeydi.

Ankara ile Wasington arasında son yıllarda artan siyasi sorunlar nedeniyle, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), elindeki ABD tahvili miktarını sert biçimde azaltmıştı.

Rusya da Türkiye’ye benzer biçimde elindeki ABD tahvili miktarını 100 milyar dolar seviyesinden Ocak 2020’de 10 milyar dolara kadar düşürmüştü.

Fed’in kararından en çok Çin, Brezilya, Tayvan ve Hindistan gibi ülkelerin faydalanması bekleniyor. Çin’in elinde 1 trilyon dolar, Brezilya’nın 283 milyar dolar, Tayvan’ın 199 milyar dolar, Hindistan’ın 164 milyar dolarlık ABD tahvili bulunuyor. (SOZCU.COM.TR, REUTERS)


ABD Ankara Brezilya Çin Corona Dolar Ekonomi FED Hindistan Merkez Bankası Rusya Tayvan Türkiye
Son güncelleme: 17:21 31.03.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more