Halk petek kapattı tüketim azaldı

Doğalgaz ve elektrik tüketimi geçen yıla göre yaklaşık yüzde 30 oranında düştü. Bu düşüşte vatandaşların evlerindeki bazı odaları ve bu odalardaki kalorifer peteklerini kapatmalarının etkisi oldu. CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, vatandaşın ödemekte zorlandığı elektrik ve doğalgaz faturalarındaki artışın nedenlerinin araştırılması için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını istedi.

TÜKETİM AZALIYOR

Demirtaş, TBMM Başkanlığı'na sunduğu önergede “Milyonlarca vatandaş, ısınma gibi en temel ihtiyacını karşılayamıyor. Son aylarda, fahiş miktarlarda gelen doğalgaz faturaları karşısında çıkmaza giren dar gelirliler, evin tek odasını kullanıyor, sadece geceleri kombiyi açıyor” dedi. Dar gelirli vatandaşların aldığı önlemlere rağmen doğalgaz faturalarını ödeyemediği için bankalardan kredi çektiğini de vurgulayarak, “Bazı doğalgaz dağıtıcısı şirketler de faturalarda taksitlendirme yoluna giderek vatandaşa ödeme kolaylığı sağlamaya çalışmaktadır” sözlerine yer verdi. Önergede şu saptamalar da yapıldı:

“Doğalgaz tüketimi 2019 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15.8 azalışla 3 milyar 445 milyon metreküpe düşmüştür. Konutlarda ise tüketim yüzde 29.4 azalarak yaklaşık 759 milyon metreküp olmuştur. Doğalgaz ithalatı da 2019 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 17 azalmıştır. Son 2 yılda doğalgaza yüzde 59.32 oranında zam yapılmış, 2010 yılında 300 metreküp doğalgaz harcamasına 214 lira ödenirken, bu miktar 2018'de 345 liraya, 2019'da 412 liraya ve 2020 yılında ise 549 liraya yükselmiştir. 2 bin 324 lira asgari ücretle çalışan bir kişinin, ücretinin yaklaşık yüzde 25'i doğalgaz faturasına gitmektedir.”

Önergede son 2 yılda elektriğe de yüzde 72.06 oranında zam geldiği belirtilerek, “4 kişilik bir aile, en sınırlı biçimde aylık 230-250 kilovatsaat elektrik kullanmaktadır. Bu miktara gelen en düşük elektrik faturası 165-200 liradır. Bu miktar asgari ücretli bir çalışanın ücretinin, yaklaşık yüzde 10'una denk gelirken, mesleğe yeni başlayan memur, öğretmen ve polis için bu oran yüzde 7'dir” denildi.

Avrupalı doğalgazı daha ucuza alıyor

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş tarafından Meclis'e verilen araştırma önergesinde, Avrupa'da son 10 yılın en ucuz doğalgazı tüketilirken ülkemizde elektrik ve doğalgazın lüks tüketim haline geldiğine dikkat çekildi. Bin metreküp doğalgazın fiyatının Avrupa'da 110-120 dolar civarında iken Türkiye'ye gelen gazın fiyatının 250 ile 280 dolar arasında değiştiği belirtilerek, “Doğalgaz üreticisi ülkeler olan Rusya, İran, Azerbaycan ile yapılan doğalgaz alım sözleşmeleri, aynı ülkelerin AB ülkeleri ve diğer ülkeler ile yaptığı sözleşmeler ile kıyaslandığında, Türkiye aleyhine fahiş fiyat farkları vardır” denildi.