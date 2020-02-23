Hızlı trenlere sigorta yaptırmamışlar

TCDD Genel Müdürlüğü'nde önceki gün yapılan TBMM KİT Alt Komisyonu toplantısında TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü Kamuran Yazıcı'ya, “Sizin arabanız var mı, kasko yaptırdınız mı?” diye soruldu. Genel Müdür de “Evet var, sigortası da bulunuyor” cevabını verdi. Bunun üzerine CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, “Kendi arabanıza sigorta yaptırıyorsunuz ama, devletin 2 milyar liralık trenleri sigortasız” dedi. TCDD yönetimi de sigorta konusunda ‘Risk analizi' çalışması yapılarak karar verileceğini açıkladı. Yavuzyılmaz, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, 2018'de Ankara'da yaşanan ve 9 kişinin öldüğü kazaya karışan YHT'nin de sigortası olmadığını belirterek “Kazaya karışan lokomotif ve vagonlar artık kullanılamıyor. Bu nedenle devlet 114 milyon lira zarara uğradı” dedi ve şunları söyledi: “Geçen yıl 2.5 milyar lira zarar eden TCDD, demiryolu araçları nedeniyle de kamu zararı doğmasına neden oluyor. Alt komisyon toplantısında her biri 114 milyon lira olan 19 adet YHT setine neden sigorta yaptırılmadığını sordum. Risk analizi yaptırdıklarını bu konuda daha sonra karar verileceğini söylediler. YHT'ler Nisan 2018'den bu yana raylarda yolcu taşıyor. Aradan 2 yıl geçmiş 2 milyar lirayı aşkın değerdeki kamu malı için hâlâ sigorta yaptıralım mı yaptırmayalım mı diye tartışıyorlar.”