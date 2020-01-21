İGDAŞ’tan faturaya taksit kampanyası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İGDAŞ, her kış düzenlediği doğal gaz fatura ödemelerinde, kredi kartı ile vade farksız taksit kampanyası için bu yıl 13 banka ile anlaştı.

31 Mayıs 2020 tarihine kadar (QNB Finansbank 31 Mart 2020) devam edecek olan kampanyada Akbank, İş Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası ve Yapı Kredi Bankası 100 TL üzeri olan faturalara vade farksız kredi kartına 3 taksit uyguluyor.

Kuveyt Türk Katılım Bankası 100 TL- 2.000 TL arası, Vakıfbank 100 TL- 20.000 TL arası faturaları 3 taksite bölüyor.

Alternatif Bank, Denizbank, Garanti Bankası, Şekerbank, TEB bir alt sınır olmaksızın tüm faturalara, QNB Finansbank ise 3.000 TL'ye kadar olan faturalara vade farksız kredi kartına 2 taksit uyguluyor.

Halkbank 100 TL- 50.000 TL arası faturalara 4 taksit uyguluyor. Halkbank kredi kartıyla sadece İGDAŞ veznelerinden yapılan ödemeler kampanya dahilinde taksitlendirilirken, diğer banka kredi kartlarıyla hem İGDAŞ vezneleri, hem de internetsubesi.igdas.com.tr adresi üzerinden online olarak yapılan ödemeler taksitlendirilebiliyor.

‘ARTAN GİDERLERİN KOLAYCA ÖDENMESİ AMACIYLA…’

Katılım şartları ve üst limitleri bankadan bankaya farklılık gösteren kampanya hakkında daha detaylı bilgiye www.igdas.istanbul adresinden ve bankaların şubelerinden ulaşılabilir.

İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent Özmen, kampanyayla ilgili yaptığı açıklamada; “ İstanbul genelinde çevre dostu ve ekonomik bir yakıt olan doğalgazı tüm abonelerimize, kesintisiz ve güvenli bir şekilde ulaştırıyoruz.

Diğer fosil yakıtlara göre çok daha temiz ve çevreci olan doğalgaz, İstanbul'un temiz havasına sağladığı katkının yanı sıra, kullanım kolaylığıyla da yaşantımıza konfor sağlıyor. Havaların soğumasıyla birlikte, doğalgaz tüketimleri de artmaya başladı. Biz de abonelerimizin artan ısınma giderlerini kolayca ödemelerini sağlamak amacıyla taksit kampanyası başlattık. Bankalarla görüşmeler yaparak kampanyamıza katılımlarını sağladık. Amacımız, abonelerimizin hayatını kolaylaştırmak.” dedi.