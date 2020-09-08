İktidarın buğday politikası iflas etti

Dünyanın en verimli arazilerine sahip ülkeler arasında yer almasına rağmen Türkiye, tarım ürünleri ithalatını günden güne artırıyor. En son 25 Ağustos'ta Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 500 bin ton buğday ile 60 bin ton arpa ithalatı için ihale gerçekleştirdi. AKP'nin hem çiftçiyi yeterince desteklemediğini hem de üreticiye karşı ithalat silahını sürekli kullandığını söyleyen CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, yerli çiftçinin yerine ABD'li, Meksikalı ve Rus çiftçilerin desteklendiğini anlattı.

500 TL FAZLA ÖDENDİ

Gaytancıoğlu, “Ton başına ekmeklik buğday için 230 dolar, makarnalık buğday için 320 dolar fiyat verilmiştir. Yani ihalenin yapıldığı 25 Ağustos'taki kur ile ekmeklik buğday için 1.710 TL/ton, makarnalık buğday için 2.350 TL/ton fiyat verilmiştir. Oysa hasat döneminde aynı TMO, Türk çiftçisinden ekmeklik buğdayı 1.650 TL/ton, makarnalık buğdayı 1.850 TL/tondan satın almıştı. Kendi çiftçisine TMO aracılığı ile makarnalık buğdayda en fazla 1.850 TL/ton ödeyen AKP, ABD ve Meksika çiftçisine son yapılan ithalatla 2.350 TL/ton ödemeyi kabul etmiştir. Yani tonda 500 TL, Türk çiftçisi yerine ABD ve Meksika'nın çiftçisine kazandırılmaktadır” diye konuştu.

EKİM ALANLARI AZALDI

AKP'nin buğdayda uyguladığı politikanın iflas ettiğini ifade eden Gaytancıoğlu, şöyle konuştu:

“2015'ten beri Türkiye'nin buğday ekimi yapılan alanı, buğday üretimi ve verimi azalmaktadır. 2015'de 78.6 milyon dekarda buğday ekimi yapılırken, bu alan 2019 yılında 68.5 milyon dekara geriledi. 22.6 milyon ton olan buğday üretimi de 2019'da 19 milyon tona düştü. 2020 hasadının ise 18.5 milyon ton olarak tamamlanacağı öngörülüyor.”

CUMHURİYET TARİHİNİN REKOR İTHALATI

Türkiye'nin geçen yıl Cumhuriyet tarihinin en fazla buğday ithalatını gerçekleştirdiğini ifade eden Okan Gaytancıoğlu, 2.5 milyar dolar karşılığında yaklaşık 10 milyon ton buğday ithal edildiğini söyledi. Gaytancıoğlu, “Bu rakam buğday üretiminin yarısından fazla. Tarım ve Orman Bakanlığı ile TMO'nun görevi, girdi maliyetlerini azaltmak ve uygun kredi koşullarını yaratmak. Pandemi koşullarının devam edeceği görüldüğünden üretime yönelik önlemleri alma yönünde AKP'nin bir çabası yok. Dünyada birçok ülkenin ihracata yasak koyduğu günümüzde üretim yerine ithalatı benimsemek, üretici yerine yandaşları düşünmekten başka bir şey değildir” diye konuştu.