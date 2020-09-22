İşçinin 43.4 milyar TL’si nereye harcandı?

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, 2020 yılında İşsizlik Fonu'ndan 50 milyar TL'nin harcandığını ancak bunun sadece 6.6 milyar TL'sinin işsiz kalanlara verildiğini belirterek, “43.4 milyar nereye harcandı?” diye sordu.

Sümer, İşsizlik Sigortası Fonu'nda biriken paranın nereye harcandığına ilişkin iddiaları kamuoyunun ve TBMM'nin gündemine taşıdı. Sümer yaptığı yazılı açıklamada, işsizlik sigortasının işsizlik, istihdam ve gelir kaybı gibi durumlarda gelir desteği sağlayan bir mekanizma olduğunu belirterek, “Aynı zamanda en önemli sigorta kollarından ve Türkiye gibi bir ülkede de çalışanların en önemli güvencelerinden biri” dedi. Buna karşın fonda biriken paranın amacına uygun olarak harcanmadığına dikkat çeken Sümer, şöyle devam etti:

“Fonun toplam varlığı 2019 yılı sonunda 132 milyar TL'ydi. Bu yılın ilk 8 ayında fonun 26 milyar TL yeni geliri oldu. Hiç harcama yapılmasaydı fonda 158 milyar TL olması gerekirdi.

Ancak eylül ayı itibarıyla fonun varlığı 109 milyar TL'ye indi. Yaklaşık 50 milyar TL harcanmış oldu. Bunun sadece 6.6 milyarı işsiz kalanlara verildi. Gerisi de devlet bütçesinden yapılması gereken teşvik ve benzeri ödemelere gitti. İşsiz kalanlar için kullanılması gereken 43.4 milyar nereye harcandı? Fonda biriken paranın, getirisi için de doğru değerlendirilmesi gerekir.”

SELÇUK'A SORULAR

Sümer, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yanıtlaması istemiyle şu soruları sordu:

– Ülkemizde ilk Covid-19 vakasının görüldüğü 11 Mart tarihinde İşsizlik Sigortası Fonu'nun varlığı ne kadardı?

– Önergenin yanıtlandığı tarihte fonda biriken miktar ne kadar olmuştur?

– 11 Mart 2020 tarihinden bu yana işsiz kalan kaç kişi bu fondan yararlanmıştır?

– Fonda biriken para hangi yatırım araçlarıyla değerlendirilmektedir?

TÜİK, “İŞSİZ SAYISI BEKLENTİSİ” ENDEKSİNİ HESAPLAMADAN ÇIKARDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün açıklayacağı “tüketici güven endeksi” hesaplamasında kullandığı dört alt endeksten ikisi olan “işsiz sayısı beklentisi” ve “tasarruf etme ihtimalini” hesaplamadan çıkardı.

Açıklamada, değişikliğin “Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Finansal İşler Genel Müdürlüğü'nün (DG ECFIN) tavsiyeleri doğrultusunda” yapıldığı belirtildi. Bu endeksler yerine “geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu” ve “gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi” endeksleri hesaplamaya dahil edildi.