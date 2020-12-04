İstanbul Havalimanı ısrarı Alman ve Rusları küstürdü

Pandemi şartları bile Ulaştırma Bakanlığı'nın İstanbul Havalimanı'nı işleten İGA'ya olan özel ilgisini hafifletmedi. Başta Lufthansa olmak üzere çok sayıda havayolu şirketinin daha ekonomik olduğu için İstanbul Havalimanı yerine Sabiha Gökçen'i kullanmak istemesine rağmen izin verilmedi.

Son 2 haftada 50'ye yakın uçuşun bu şekilde reddedildiği, bazı havayolu şirketlerinin bu nedenle Türkiye'ye gelmekten tamamen vazgeçtiği belirtiliyor.İki pisti kırılarak ticari uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı'nın yerine devreye sokulan İstanbul Havalimanı'nın ücret tarifesi açıldığı günden bu yana yerli yabancı tüm havayolu şirketlerinin şikayet konusu.

TALEPLER REDDEDİLDİ

Bu süreçte dünyanın önde gelenleri de dahil çok sayıda şirket, daha düşük maliyetli olan Sabiha Gökçen'e uçmak için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden (SHGM) izin istedi.

Örneğin, Almanya'nın bayrak taşıyıcı firması Lufthansa, İstanbul uçuşlarının yüzde 50'sini Sabiha Gökçen'den yapmak istedi. Ama bu taleplerin tamamı Ulaştırma Bakanlığı talimatıyla reddedildi. Son 2 haftada özellikle Rusya ve Ukrayna'dan tarifeli ve charter sefer yapmak isteyen havayolu şirketlerinin yaklaşık 50 uçuşuna da Ulaştırma Bakanlığı talimatıyla SHGM tarafından olumsuz yanıt verildiği belirtiliyor.

KAYBEDEN TÜRKİYE

SHGM eski Genel Müdür Yardımcısı Oktay Erdağı, İstanbul Havalimanı'nın masraflar açısından havayolu şirketlerinin en zorlandığı meydan olduğunu kaydederek, “Ulaştırma Bakanlığı'nın birden çok havalimanı olan şehirlerde uçak trafiğini her zaman düzenleme yetkisi var. Ancak pandemi sürecinde dahi Sabiha Gökçen'i kısıtlamaya devam etmesi ve bu nedenle uluslararası şirketleri kaçırması kabul edilebilir değildir. Sonuçta kaybeden Türkiye oluyor” dedi.

YÜZDE 50'YE VARAN FARK VAR

Bir havayolu şirketi her uluslararası yolcusu için İGA'nın işlettiği İstanbul Havalimanı'nda tam 20 Euro yolcu servis ücreti ödüyor. Bu rakam Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 15 Euro.

Havayolu şirketleri, İstanbul Havalimanı'nda otopark fiyatlarından, körüklere kadar çok sayıda kalemde yüzde 30'dan yüzde 50'lere kadar daha yüksek para ödemek zorunda kalıyor.