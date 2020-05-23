6 milyon vatandaşa 37 milyar TL kredi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle açıklanan “Ekonomik İstikrar Kalkanı” paketinin maddi tutarının 252 milyar TL’yi ulaştığını açıkladı. Bakanlık, paket kapsamında atılan adımların ekonomik büyüklüğünün ise çarpan etkisiyle 600 milyar TL’yi aştığını belirtti.

Paylaşılan tabloda, milli gelire oranla toplam desteğin yüzde 11, maddi desteğin yüzde 5 seviyesine geldiği aktarıldı.

Çarpan etkisiyle 600 milyar TL’yi aştığı belirtilen paketin yaklaşık 5,5 milyar TL’si devletin doğrudan nakit yardımı olurken, İşsizlik Fonu’ndan da kısa çalışma ödemesi olarak 5,5 milyar TL kullanıldı.

PAKETTE EN YÜKSEK PAY KREDİLERE

Paylaşılan verilere göre pakette yer alan kalemler şöyle:

BAĞIŞ KAMPANYASI DÜZENLENİYOR

Corona virüsünün ekonomiye getireceği ekstra yükü hafifletmek isteyen hükümetler yardım ve destek kampanyalarını peşi sıra açıklıyor. ABD ve Güney Kore gibi ülkeler vatandaşlarına doğrudan nakit yardımında bulunurken Almanya ise esnafa karşılıksız para veriyor. Türkiye'de de her gün yeni bir destek ve önlem paketi açıklanıyor. Buna göre kamu bankaları vatandaşlara ve esnafa kredi veriyor. İşletmelerin borçları öteleniyor.

IMF’nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre 25 Mart tarihi itibariyla ülkeleri için bağış kampanyası düzenleyen ülkeler şöyle:

Irak: Sağlık Bakanlığı’nı maddi olarak desteklemek için Irak Merkez Bankası finansal kurumlardan bağış toplamak üzere bir fon kurdu. Fona Irak Merkez Bankası 20 milyon dolar, Irak Ticaret Bankası ise 5 milyon dolar yatırdı.

Lübnan: Hükümet ulusal dayanışma fonu kurdu. Bu fona sağlık malzemesi ve nakit yardımı kabul ediliyor.

Senegal: Hükümet ülkenin gayri safi milli hasılasının yüzde 7’sine denk gelecek büyüklükte bir fon kurdu. Fonu ağırlıklı olarak özel sektör bağışları ve bütçe gelirleri oluşturuyor. Fon ilk etapta hane halkının harcamaları için kullanılacak. Oluşan fonun yüzde 10’luk kısmı ile acil gıda yardımı yapılması bekleniyor.

Sri Lanka: Hükümet SAARC COVID-19 Acil Durum Fonu isimli bir fon kurdu. Aynı zamanda devlet başkanı karantina ve sosyal refahı gözeten bir özel fon oluşturdu. Söz konusu fona vergiden muaf bağış yapılabilecek.

Güney Afrika: Oluşturulan dayanışma fonuna özel sektör de bağış yapabiliyor.