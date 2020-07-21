Jeff Bezos 24 saatte en fazla para kazanan insan olarak tarihe geçti

Dünyanın en zengin insanı olan Jeff Bezos, Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre. sadece pazartesi günü servetine tam 13 milyar dolar (Yaklaşık 89 milyar TL) ekledi. Business Insider'da yer alan habere göre bu, endeksin düzenlenmeye başladığı 2012'den beri bir günde kazanılan en çok para olarak tarihe geçti.

2026'DA İLK ABD'Lİ DOLAR TRİLYONERİ OLABİLİR

Bezos, dünyanın corona virüsü salgınıyla mücadele ettiği 2020 yılının başından beri 74 milyar dolar kazandı. Toplam serveti 189 milyar 300 milyon dolara ulaştı. Ünlü iş insanının 1995'te kurduğu Amazon, aradan geçen sürede dünyanın en değerli ve güçlü şirketlerinden biri haline geldi. Tahminlere göre Jeff Bezos, 2026 yılında dolar trilyoneri olan ilk ABD'li olarak da tarihe geçecek.

SALGINDA ZENGİNLERİN SERVETİ 700 MİLYAR DOLAR ARTTI

Amerikalılar İçin Vergi Adaleti Kurulu ve Politika Araştırmaları Enstitüsü'nün bir analizine göre ise salgının etkisini ABD'de göstermeye başladığı 18 Mart'tan beri 600 Amerikalı milyarderin serveti toplam 700 milyar dolar yükseldi.