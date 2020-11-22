Kamu dövizle iç borçlanmada rekor kırıyor!

Ekimde sene başına göre yüzde 46.8 oranında artışla 1 trilyon 108.3 milyar liraya ulaşan iç borç stokunun, 301.5 milyar lira (36.3 milyar dolar) ile yüzde 27.2'sini döviz ve altın cinsinden iç borçlanma oluşturdu. Hazine yurtiçi piyasalardan döviz ve altın cinsi borçlanmayı 2000'li yıllarda bırakmıştı. Ancak bu stratejinin terk edildiği 2017'de yurtiçi piyasalardan döviz ve altın cinsi borçlanma 103 milyon dolara, 2018'de 1.1 milyar dolara, 2019 sonunda ise 14.5 milyar dolara çıktı.

KIRILGANLIĞI ARTIYOR

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Binhan Elif Yılmaz, iktisat teorisyenlerince, bir ülkenin yurtiçi piyasalarda yerli para birimi ile sabit faizle ve uzun vadeli borçlanamaması durumuna ‘yurtiçi orijinal günah' dendiğini belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

* İç borç stokumuzun son iki yıldır risk görünümü tam da bu ‘yurt içi orijinal günah'ın varlığını kanıtlıyor.

* Giderek artan iç borçlanmanın döviz cinsinde yoğunlaşması, finansal sistemi kırılgan hale getiriyor.

BORÇ STOKU 10 AYDA 605.6 MİLYAR LİRA ARTTI

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre merkezi yönetim brüt borç stoku, ekim sonu itibarıyla 1 trilyon 934.7 milyar lira oldu.

Buna göre, borç stokunun 806.8 milyar liralık kısmı Türk Lirası, 1 trilyon 127.9 milyar liralık bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.

Kamunun toplam borç stoku 2020'nin 10 ayında 605.6 milyar lira (% 45.5) artış gösterdi.