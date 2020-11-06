Koç Holding net kârını ikiye katladı: 9 ayda 8,5 milyar TL

Koç Holding, 2020’nin ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre net dönem kârını yüzde 94 artışla 8 milyar 481 milyon TL’ye yükseltti.

Geçen sene aynı dönemde Koç’un dönem kârı, 4 milyar 374 milyon TL olmuştu.

3. ÇEYREKTE KÂR 3’E KATLANDI

2020’nin temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan 3. çeyrekte holdingin kârı, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 185 artışla 1 milyar 363 milyon TL’den 3 milyar 886 milyon TL’ye yükseldi.

Ocak-eylül döneminde holdingin cirosu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artışla 125 milyar 720 milyon TL’ye yükseldi.

Ocak-eylül döneminde kâr artışında, finans sektörü faaliyetlerinden brüt kârın 174 milyon TL’den 16 milyar 70 milyon TL’ye yükselmesi etkili oldu.

6,1 MİLYAR TL YATIRIM

9 ayda 6,1 milyar TL kombine yatırım gerçekleştiren Koç Holding’in CEO’su Levent Çakıroğlu, “Yurt içinde tüketici talebinin devam etmesi, yurt dışında ise ihracat pazarlarında başlayan hareketlilik corona virüsü salgını kaynaklı ekonomik yavaşlamanın etkilerini nispeten azalttı” değerlendirmesinde bulundu.

Koç Topluluğu Şirketleri'nin, Türkiye'nin toplam ihracatının yaklaşık yüzde 9'unu gerçekleştirdiğine dikkat çeken Levent Çakıroğlu, “Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin hazırladığı ‘Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı Listesi'nde bu sene de şirketlerimiz ile en üst sıralarda yer aldık. Listede Ford Otosan ihracat şampiyonu, Tüpraş 3'üncü, Tofaş 7'nci ve Arçelik 9'uncu oldu” dedi.