Kur artışı mutfağa girdi zam rekoru getirdi

Artan salgın etkisi, halkın gelirlerinde büyük erozyon yaratırken, kurdaki artışla birlikte mutfaktaki enflasyon da zirveye çıktı. Alt gelir grubunun gelirinin en az üçte birini ayırmak zorunda kaldığı gıda harcamaları ekimde bir önceki aya göre yüzde 1.7 oranında artarken, ocak-ekim dönemindeki artış ise yüzde 21.5'i buldu. Gıda harcamalarında yıllık olarak ise Ekim 2019'a göre yüzde 32 oranında artış kaydedilirken, yüzde 103.7 oranında artış gösteren sebze fiyatları rekor kırdı.

“HALKIN ENFLASYONU”

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonun Ar-Ge birimi KAMUAR'ın, fiyatlarını Ankara'daki pazar ve marketlerden her ay düzenli olarak derlediği ve halkın en fazla tükettiği 77 gıda maddesinden oluşan bir sepeti esas alarak yaptığı “halkın enflasyonu” araştırmasının ekim ayı sonuçları açıklandı. Buna göre, son bir yılda ekmek, un, bulgur, makarna fiyatlarında yüzde 7.6, et-balık fiyatlarında 22.7, süt ve süt ürünleri ile yumurta fiyatlarında yüzde 23.3 oranında artış yaşandı. Bir yıl öncesine göre katı ve sıvı yağ fiyatları yüzde 35.6 oranında artarken, meyve fiyatları ise yüzde 44.7 artış gösterdi. Bakliyat fiyatları son bir yılda yüzde 29, diğer gıda fiyatları ise yüzde 4.1 oranında zamlandı.

BÜTÇENİN 3'TE 1'İ GIDAYA

Araştırmada, “İktidarın, Türk Lirası'nın istikrarını koruyamaması, diğer bir ifadeyle döviz kurunun alıp başını gitmesi halka enflasyon olarak dönüyor. Türkiye'nin en yoksul kesimin aile bütçesinin en az üçte birini ayırmak zorunda bulunduğu gıda fiyatları eylülde bir önceki aya göre yüzde 1.7 oranında artarken açlık ve yoksulluğu da büyüttü” ifadelerine yer verildi. Sadece ekim ayında ekmek, un, bulgur, pirinç, makarna fiyatları bir önceki aya göre, yüzde 1.6 oranında artarken, et-balık harcamalarında ise yüzde 0.8 oranında yükseliş gözlendi.

Yağ fiyatları tırmanışta

Araştırmanın ekim ayı verilerine göre, süt ve süt ürünleri ile yumurta harcamalarında yüzde 1.1 oranında artış kaydedilirken, katı ve sıvı yağ fiyatlarında ise yüzde 12.4 artış oldu. Yağ fiyatlarındaki artış ayçiçek ve zeytinyağı fiyatlarından kaynaklandı. Meyve harcamalarının yüzde 8.8 azaldığı ekim ayında sebze harcamalarında ise önceki aya göre yüzde 6.8 gibi oldukça yüksek oranda yükseliş yaşandı.