Kur farkı faturası 61.7 milyar TL

Yap İşlet Devret (YİD) modeli ile yaptırılan köprü ve tüneller için 2014-2019 yıllarında Hazine'nin şirketlere ödediği kur farkı toplamı 61 milyar 719 milyon 332 bin lira oldu. Sadece 2019 yılında şirketlere 10 milyar 117 milyon lira kur farkı ödendi. Avrasya Tüneli işletmeye açıldığı 26 Aralık 2016 günü dolar kuru 3.51 idi. Bugün ise 8.5 lirayı aştı.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz bu parayla, 14 adet Avrasya Tüneli, 12 adet Osmangazi Köprüsü, 8 adet Çanakkale Köprüsü ya da 6 adet Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapılabileceğini söyledi. Yavuzyılmaz SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Sayıştay Başkanlığının yayınladığı Genel Uygunluk Bildirimi Raporu'na göre Hazine'nin garantili ödemeleri için yandaş şirketlere ödediği kur farkı toplamı dudak uçuklatmaktadır. Yandaş şirketlere ödenen kur farkı tutarı 2019'da 10 milyar 117 milyon 321 bin lira, 2018'de 25 milyar 117 milyon 477 bin lira, 2017'de 8 milyar 798 milyon 220 bin lira, 2016'da 3 milyar 748 milyon 570 bin lira, 2015'te 9 milyar 284 milyon 858 bin lira, 2014'te 4 milyar 652 milyon 884 bin lira oldu.”