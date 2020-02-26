Mahkeme Yeni Elektrik’in iflasına karar verdi

Bankalar Yeni Elektrik’in 560 milyon dolar tutarında kredi borcunu yeniden yapılandırmasını reddetti. Mahkeme ise bu gelişme üzerine 865 megawatt (MW) kurulu güçte doğalgaz çevrim santrali işleten şirketin faaliyetlerinin durdurulması kararını verdi.

Yeni Elektrik’in %60’ına sahip olan Unit Group tarafından Reuters’a yapılan açıklamada mahkeme kararının tebliğ edilmesinin ardından temyiz için bir üst mahkemeye başvurulacağı ifade edildi.

Yeni Elektrik’te İtalyan Ansaldo Energia’nın %40 payı bulunuyor. Yeni Elektrik borçlarını refinanse etmek için Ağustos 2017’de anlaşma yapmıştı.

Açıklamada şu ifade yer aldı:

“Kreditor bankalar ile yapılan müzakerelerden gaz çevirimli santrallerin gelecegine dönük olumlu bir netice alınamadığı için komiser raporlarının lehte olmasına ve tamamı yabancı ortakların içeri koyduğu 500 milyon dolarlık sermaye yapısına rağmen, tamamen ekonomik konjonktürden kaynaklanan sebeplerle bakiye 560 milyon USD borç için, kredi yapılandırma talebi reddedilmis ve mahkeme tarafından bu işletmenin faaliyetlerinin durdurulma kararı alınmıştır.” (REUTERS)

