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Merkez rezervdeki düşüşü swap ile telafi edecek

Merkez Bankası (TCMB), 31 Aralık-20 Şubat döneminde 9,2 milyar dolar azalarak 24,7 milyar dolara gerileyen net rezervini artırmak için yeni adım attı. TCMB, ticari bankaların kendisine daha fazla döviz verip TL almasının (takas-swap) önünü açtı. Böylece banka, bir tür emanet dövizle rezervdeki düşüşü telafi etmiş olacak.

Sozcu.com.tr
08:38 -
Haberler Ekonomi
Merkez rezervdeki düşüşü swap ile telafi edecek

TCMB kendi bünyesinde ihale yolu ile yaptığı swap işlemlerinde kullanılmayan işlem limitinin yine kendi bünyesindeki kotasyon ile yapılan işlemlere aktarılabileceğini bildirdi.

Bloomberg’in haberine göre, TCMB’nin kendi bünyesindeki swap işlemlerinde hem kotasyon hem ihale için döviz piyasalarındaki işlem limitinin yüzde 20'si kadarlık limit bulunuyordu.

2019’un ilk yarısında da TCMB, net rezervindeki sert düşüşü bankalarla döviz-TL takası (swap) yaparak maskelemişti.

İlgili Haber Merkez'in net rezervi 20 günde 9,2 milyar dolar azaldı Piyasada Suriye ve corona virüse ilişkin gelişmeler yakından izlenirken Merkez Bankası'nın net rezervi Şubat'ın ilk 20 gününde 9,2 milyar dolar azalarak 24,7 milyar dolara geriledi. Kamu bankalarının 31 Ocak-14 Şubat döneminde döviz açığı 2 milyar dolardan 4,6 milyar dolara yükseldi. Söz konusu tarihler arasında dolar/TL 6 seviyesini aşmıştı.

Piyasada Suriye ve corona virüse ilişkin gelişmeler yakından izlenirken TCMB’nin rezervindeki sert düşüş sozcu.com.tr tarafından gündeme getirilmişti. Kamu bankalarının 31 Ocak-14 Şubat döneminde döviz açığı da 2 milyar dolardan 4,6 milyar dolara yükselmişti.

Söz konusu tarihler arasında dolar/TL 6 seviyesini aşmış, kamu bankalarının kurdaki tırmanışı durdurmak için yoğun şekilde dolar sattığı iddia edilmişti.

TCMB’nin “uluslararası rezervler ve döviz likiditesi” verilerine göre, bankanın döviz karşılığı TL swapları (Katar ve Çin swapları hariç) aralık sonu itibarıyla 12,1 milyar dolar seviyesinde.

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Son güncelleme: 08:40 26.02.2020
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