Merkez’den bir sıkılaştırma adımı daha

Merkez Bankası (TCMB), TL’deki değer kaybının önüne geçmek için sıkılaştırma adımlarına devam ediyor.

TCMB’den yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitleri (BAL), 19 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürülmüştür.”

Ek sıkılaştırma adımlarına devam eden TCMB'nin piyasaya sağladığı ortalama fonlama maliyeti 16 Temmuz'da %7.34'e kadar gerilemişti. TCMB son adımlarıyla fonlama maliyetini dün itibarıyla %9.17'ye yükseltti. Gecelik faizler ise %9.75'te oluşmaya devam ediyor.

TCMB, örtülü faiz artışı dışında piyasaya TL fonlamasını da azaltıyor.

FAİZLER FİİLEN ÇİFT HANEYE GİDİYOR

Bankacılar Merkez Bankası’nın (TCMB) bugün bankaların gecelik borçlanma limitlerini düşürmesi ile piyasaya %11.25 seviyesindeki geç likidite penceresi (GLP) fonlamasına yönelme konusunda mesaj verildiğini söylediler.

Reuters’a bilgi veren bir bankacı, “Likidite homojen dağılmadığı için zamanı net olmasa da TCMB’nin bugünkü adımından bankaları GLP fonlamasına yönlendireceğini anlıyoruz” dedi.

Bir başka bankacı ise bankaların TCMB bünyesindeki bankalararası para piyasasından gecelik borç verme faiz oranı üzerinden limitleri çerçevesinde fon sağlama imkanı olduğunu ve bu limitlerin yarın itibarıyla yarıya düşürüldüğünü belirterek, “Atılan bu adım ile piyasaya GLP’ye gitme konusunda bir mesaj verilmiş oluyor” dedi

“TL’Yİ KISARAK MALİYETLERİ ARTIRMA YOLUNA GİDİYOR”

Tera Yatırım’dan ekonomist Enver Erkan, sozcu.com.tr’ye Merkez’in son adımını değerlendirdi. “TL likiditesini sıkılaştırma anlamında yeni bir adım daha atılmış oldu” diyen Erkan, şu yorumda bulundu:

“TCMB, bankalara kullandırdığı likiditeyi yüksek faiz oranlarına yönlendirerek ve piyasadaki TL'yi kısarak maliyetleri artırma yoluna gidiyor. Bu, örtülü faiz artışı olarak değerlendirebileceğimiz bir durum. TCMB, fonlamasında politika faizinin hiçbir önemi kalmamış oldu ve fonlama şu anki sıkılaştırmanın rotası çerçevesinde gecelik borç verme (faiz koridoru üst bandı) ve geç likidite penceresi (GLP) aralığına kaydırılma aşamasında.”

Ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin 17 Ağustos itibariyle %9.17 seviyesinde oluştuğunu ve muhtemelen çift hanelere de getirileceğini belirten Erkan, “TCMB'nin fonlamanın faiz koridoru dışına taşmasıyla, üst bant ve GLP'de teknik ayarlama yaparak koridoru asimetrik hale getirmesi beklenebilir. Perşembe günü, Merkez Bankası'ndan %8.25 olan politika faizinde değişiklik yapmamasını ve likiditeyi kısarak TL fonlama faizini yükselmesini sağlamaya devam etmesini bekleriz. Fonlamanın faiz koridoru üst bandı ve GLP aralığına yönlendirilmesi ile, para politikası kompleks bir hale getirilebilir.” dedi.