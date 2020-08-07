Motorine zam geldi

TL’deki sert değer kaybının ardından gözlerin çevrildiği akaryakıt fiyatlarından zam haberi geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), motorinin litre fiyatının 16 kuruş zamlandığını açıkladı. Bu geceden itibaren geçerli olacak olan zam, pompa fiyatlarına da yansıyacak.

Böylece İstanbul’da ortalama 5,96 TL olan motorinin litre fiyatı, 6,12 TL’ye yükselecek. Fiyat Ankara’da ortalama 6,01 TL’den 6,17 TL’ye, İzmir’de ortalama 6,05 TL’den 6,21 TL’ye yükselecek.

Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 08/08/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 16 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. — EPGİS (@trepgis) August 7, 2020

Akaryakıt fiyatları, Türkiye genelinde il ve ilçeler arasında farklılıklar gösteriyor. Akaryakıt şirketlerine göre de fiyatta küçük farklılıklar olabiliyor.