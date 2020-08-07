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Motorine zam geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), motorinin litre fiyatının bu geceden itibaren geçerli olmak üzer 16 kuruş zamlandığını açıkladı. Zam, pompa satış fiyatına yansıyacak.

Sozcu.com.tr
09:43 -
Haberler Ekonomi
Motorine zam geldi

TL’deki sert değer kaybının ardından gözlerin çevrildiği akaryakıt fiyatlarından zam haberi geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), motorinin litre fiyatının 16 kuruş zamlandığını açıkladı. Bu geceden itibaren geçerli olacak olan zam, pompa fiyatlarına da yansıyacak.

Böylece İstanbul’da ortalama 5,96 TL olan motorinin litre fiyatı, 6,12 TL’ye yükselecek. Fiyat Ankara’da ortalama 6,01 TL’den 6,17 TL’ye, İzmir’de ortalama 6,05 TL’den 6,21 TL’ye yükselecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye genelinde il ve ilçeler arasında farklılıklar gösteriyor. Akaryakıt şirketlerine göre de fiyatta küçük farklılıklar olabiliyor.

zam
Son güncelleme: 16:45 07.08.2020
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