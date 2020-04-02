Petrolde fiyat savaşının ilk kurbanı belli oldu

Petrol fiyatlarındaki sert düşüş, ABD’de petrol şirketlerini iflasa sürüklüyor. Ülkede bu süreçte ilk iflas başvurusunda bulunan şirket Whiting Petroleum oldu.

Şirket, corona virüsü salgınının küresel talebi düşürmesi ve Rusya ile Suudi Arabistan arasındaki fiyat savaşı nedeniyle petrol fiyatlarındaki düşüşün kurbanı oldu.

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1 Ocak’ta 66 dolar seviyesinde olan Brent tipi ham petrolün varil fiyatı önceki gün 22 dolar seviyesine kadar düşmüştü. Aynı dönemde Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı da 61 dolardan 20 dolara kadar gerilemişti.

Forbes’un haberine göre, Denver merkezli şirket dün Teksas’ta mahkemeye iflas koruma başvurusunda bulundu.

New York borsasında işlem gören şirketin hisseleri, son üç ayda yüzde 91 gibi olağanüstü oranda gerilemişti. Önceki gün de yüzde 12 değer kaybı yaşayan şirketin hisseleri işleme kapandı.

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Şirket, iflas koruma yoluyla finansal yeniden yapılanmaya gideceğini ve petrol operasyonlarını sürdüreceğini açıkladı.

1980 yılında kurulan ve 485.4 milyon varillik kanıtlanmış rezervi bulunan şirket, kaya petrolü üretiyor. Enerji uzmanları, Rusya’nın fiyat savaşına katılmasının bir nedeninin de ABD’li kaya petrolü firmalarını iflasa sürüklemek olduğunu öne sürmüşlerdi.