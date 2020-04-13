Petrolde rekor üretim kesintisi için anlaşıldı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya önderliğindeki ülkelerin oluşturduğu OPEC+ grubu, corona virüsü salgını nedeniyle düşen petrol fiyatlarını yükseltmek amacıyla petrol üretiminini rekor oranda düşürmeye karar verdiler.

Aralarında ABD’nin de bulunduğu ülkeler dün alınan karar göre üretimlerini yüzde 20 azaltacaklar.

Hem salgının küresel talebi düşürmesi hem de Suudi Arabistan ile Rusya arasında başlayan fiyat rekabeti nedeniyle, sene başında 66 dolar seviyesinde olan Brent petrolün varil fiyatı, iki hafta önce 22 dolara kadar gerilemiş, daha sonra OPEC+ koalisyonunun anlaşma yolunda olduğu haberleri üzerine 30 dolar seviyesinin üzerine çıkmıştı.

Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte Türkiye’de akaryakıt fiyatları da gerilemiş, 1 Ocak’ta İstanbul’da litresi 7,03 TL olan benzin, bir ara 4,97 TL’ye kadar düşmüş, daha sonra 5,15 seviyesine yükselmişti.

1 MAYIS’TA GÜNLÜK 9,7 MİLYON VARİLLİK KESİNTİ BAŞLIYOR

Corona virüsü salgınının önüne geçmek için alınan önlemler seyahat ve üretimin durmasına yol açarak petrol talebinde keskin daralmaya yol açtı. Daralan taleple birlikte fiyatlar düşerken petrol ihracatçısı ülkelerin bütçeleri ve diğer ülkelere kıyasla daha yüksek maliyetle üretim yapan ABD kaya petrolü endüstrisi zarar gördü.

Dört gün süren görüşmelerin ve ABD Başkanı Donald Trump’ın petrol fiyatlarındaki düşüşün durdurulması gerektiğine dair baskıları sonrasında OPEC+ olarak bilinen grup petrol üretiminde Mayıs ve Haziran aylarında günlük 9.7 milyon varillik kesintiye gitmeyi kabul etti.

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KESİNTİ 20 MİLYON VARİLE ÇIKABİLİR

OPEC+ içerisinden kaynaklar, 1 Mayıs itibariyle küresel bazda bu kesintinin 20 milyon varil yani küresel petrol üretiminin yüzde 20’sine denk geleceğini söylediler. Ancak OPEC’in taslak açıklamasında yer alan bu ifade nihai metinden çıkarıldı.

OPEC+ kaynakları Brezilya, Kanada, Endonezya, Norveç ve ABD’nin de üretimini kısarak kesintiye 4-5 milyon varil katkıda bulunacağını belirtti.

Ayrıca üç OPEC+ kaynağı petrol rezervi tutan ülkelerin birkaç ay içinde günde 3 milyon varil stok alımı yapacağın ifade etti. (REUTERS)



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