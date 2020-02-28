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‘Sehven’ denilen zam gerçek çıktı

Avrasya Tüneli’ne geçen yıl yapılan ve tepkiler üzerine “sehven” denilerek geri çekildiği açıklanan zammın uygulandığı ortaya çıktı. Şirkete yapılan ödemenin zamlı tarife üzerinden yapıldığı belirlendi.

Başak KAYA
06:00 -
Haberler Ekonomi
‘Sehven’ denilen zam gerçek çıktı

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, “2019 yerel seçimleri öncesinde 23.30 lira olan Avrasya Tüneli geçiş ücreti 31 Ocak 2019 tarihinde 32.10 liraya yükseltildi. Daha sonra Karayolları Genel Müdürlüğü zammın sehven yapıldığını açıkladı. Ancak şirkete yapılan ödeme ile zammın gerçekten yapıldığı ortaya çıktı. İşletmeci firmaya geçiş garantisi ücreti 32.10 lira üzerinden hesaplanıp ödendi. Böylelikle 67 milyon lira fazladan ödeme yapıldı'' dedi.

Akar, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, geçen yıl Avrasya Tüneli için yıllık verilen 25 milyon 125 bin araç garantisinin sağlanamadığını hatırlattı. Akar, toplam 17 milyon 514 bin araç geçişinin olduğunu tüneli kullanıp geçen vatandaşlardan 23.30 lira ödeme alınırken, geçmeyen vatandaştan 32.10 lira ödeme alındığını söyledi.

Lütfü Türkkan

Yaklaşık 7 milyon 611 bin geçmeyen aracın bedelinin toplam 244 milyon lira olarak Hazine'nin ödediğini belirten Akar, “Bu da göstermektedir ki; geçmeyen her araç için 32.10 lira ücret alınmış, sehven zam derken yine millete fatura kesmişler” dedi.

Son güncelleme: 03:40 28.02.2020
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