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Son dakika: Akaryakıtta indirim

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, “Akaryakıt dağıtım şirketleri ile görüştük. Gereken adımı atacaklar. Bu geceden itibaren yurt genelinde akaryakıt fiyatlarında 17 ile 25 kuruş arasında indirimler söz konusu olacak" diye konuştu. İndirim akaryakıt şirketlerinin kârından sağlanacak.

15:40 -
Haberler Ekonomi
Son dakika: Akaryakıtta indirim

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, bu geceden itibaren akaryakıt fiyatlarında 17 ile 25 kuruş arasında indirim olacağını açıkladı.

Yılmaz, bu indirimlerin petrol fiyatları ve döviz hareketlerinden bağımsız, doğrudan dağıtıcı ve bayinin kâr marjlarından yapılmış bir indirim olacağını belirtti.

EPDK Başkanı, son dönemde akaryakıt fiyat marjlarının olması gerekenin çok üzerine çıktığının tespit ettiklerini belirtmiş ve şirketleri “fiyatları makul seviyeye çekilmeleri” yönünde uyarmıştı. Yılmaz, “fiyatların düzelmemesi halinde tavan fiyat kararı alınabileceğini” belirtmişti. (İHA-SOZCU.COM.TR)

 

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Son güncelleme: 16:01 03.06.2020
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