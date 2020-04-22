Son dakika… Akaryakıtta indirim beklentisi

Petrol piyasasında yaşanan gelişmeler akaryakıt fiyatlarının hemen hemen her gün değişmesine neden oluyor. ABD Batı Teksas petrolünün eksi fiyatları görmesinin ardından, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde etkili olan brent petrolün fiyatı da 15 dolar seviyesine kadar geriledi. Bu durum da, benzin ve motorin fiyatlarına indirim olarak yansıyor.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 41 kuruş, benzinde ise 31 kuruş indirim bekleniyor.

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BENZİN 5 LİRANIN ALTINA İNECEK

Bugün yapılması beklenen indirim ile benzine bu hafta üç gün arka arkaya indirim gelmiş olacak. Benzine pazartesi günü 5 kuruş, dün 8 kuruş indirim gelmişti. Fiyatlara yansıması beklenen bu indirim ile birlikte benzin, üç gün içerisinde 44 kuruş ucuzlamış olacak ve tekrar 5 TL’nin altına gerileyecek.

GÜNCEL FİYATLAR

Benzinin litre fiyatı İstanbul’da 5.18 TL, Ankara ve İzmir’de ise ortalama 5.29 TL seviyesinde bulunuyor.

Motorinin litre fiyatı ise İstanbul’da 5.22 TL, Ankara ve İzmir’de ise ortalama 5.29 TL seviyesinde bulunuyor.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.