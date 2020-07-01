Son dakika… Benzin, motorin ve otogaza zam

Akaryakıt fiyatları son dönemde yine çok sık değişmeye başladı. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 11, motorinin litre fiyatına ise 10 kuruş zam gelebilir. Otogazda gerçekleşmesi beklenen zam ise 32 kuruş.

Benzinin litre fiyatı şu an İstanbul’da 6.17 TL’den, Ankara ve İzmir’de ise ortalama 6.24 TL’den satılıyor.

Motorinin litre fiyatı ise İstanbul’da 5.72 TL’den, Ankara ve İzmir’de ise ortalama 5.79 TL’den satılıyor.

PAZARTESİ GÜNÜ İNDİRİM GELMİŞTİ

Pazartesi günü benzinin litre fiyatına 12 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 17 kuruş indirim yapılmıştı.