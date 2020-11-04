Son dakika… Benzin ve motorine zam yolda

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 17 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 16 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Hafta başında benzine 16, motorine ise 12 kuruş indirim gelmişti.

Benzinin litresi şu an İstanbul’da 6.58 TL’den, Ankara ve İzmir’de ise ortalama 6.64 TL’den satılıyor.

Motorinin litresi ise İstanbul’da 6.01 TL’den, Ankara ve İzmir’de ise ortalama 6.08 TL’den satılıyor.

PETROL FİYATLARI YÜKSELİŞTE

Petrol ABD’de ham petrol stoklarının sert şekilde gerilemesinin ardından yaklaşık yüzde 2 yükseldi, ancak ABD seçimlerinin sonucunun belirsiz kalmasıyla oynaklık devam ediyor.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yaklaşık 39.85 dolar ile 40.70 dolar aralığında işlem gördükten sonra yüzde 2 artışla 40.51 dolarda bulunuyor. ABD hafif ham petrolü yüzde 2.1 artışla 38.46 dolarda bulunuyor.