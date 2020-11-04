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Son dakika… Benzin ve motorine zam yolda

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 17 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 16 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:44, 04/11/2020
Haberler Ekonomi
Son dakika… Benzin ve motorine zam yolda

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 17 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 16 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Hafta başında benzine 16, motorine ise 12 kuruş indirim gelmişti.

Benzinin litresi şu an İstanbul’da 6.58 TL’den, Ankara ve İzmir’de ise ortalama 6.64 TL’den satılıyor.

Motorinin litresi ise İstanbul’da 6.01 TL’den, Ankara ve İzmir’de ise ortalama 6.08 TL’den satılıyor.

PETROL FİYATLARI YÜKSELİŞTE

Petrol ABD’de ham petrol stoklarının sert şekilde gerilemesinin ardından yaklaşık yüzde 2 yükseldi, ancak ABD seçimlerinin sonucunun belirsiz kalmasıyla oynaklık devam ediyor.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yaklaşık 39.85 dolar ile 40.70 dolar aralığında işlem gördükten sonra yüzde 2 artışla 40.51 dolarda bulunuyor. ABD hafif ham petrolü yüzde 2.1 artışla 38.46 dolarda bulunuyor.

ÜRETİM KESİNTİSİ GÜNDEMDE
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya petrol üretiminde önümüzdeki yılın başında daha fazla kesinti yapmayı değerlendiriyor. OPEC'ten bir kaynak ile Rusya'nın karar alma süreci hakkında bilgi sahibi bir başka kaynak bu hamlenin petrol piyasasını güçlendirmek için atılacağını dile getirdi. Rusya'nın yaklaşımı hakkında bilgi sahibi kaynak, 'İlk çeyrekte daha fazla kesinti yapmak zorunda kalacakmışız gibi gözüküyor' dedi. OPEC dönem başkanı Cezayir, mevcut kesintilerin süresinin uzatılmasını desteklediğini dün açıklamıştı.
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Yayınlanma Tarihi:09:29,
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