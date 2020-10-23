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Son dakika… Benzinde 12 kuruş indirim beklentisi

Akaryakıt sektörü kaynaklarının sozcu.com.tr ile paylaştığı bilgiye göre, benzinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 12 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:50, 23/10/2020
Haberler Ekonomi
Son dakika… Benzinde 12 kuruş indirim beklentisi

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 12 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

Akaryakıt sektörü kaynaklarının sozcu.com.tr ile paylaştığı bilgiye göre, indirim gelirse pompa fiyatlarına yansıyacak.

Motorin fiyatında ise şimdilik bir değişim beklenmiyor.

Petrol fiyatları ile dolar/TL kurundaki sert dalgalanmalar nedeniyle akaryakıt fiyatlarında da sık sık değişime gidiliyor.

Benzinin litresi bugün İstanbul’da 6,84 TL, Ankara’da ve İzmir’de 6,90 TL’den satılıyor. Fiyatlar ilçeler ve bayiler arasında küçük farklar gösterebiliyor.

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Yayınlanma Tarihi:10:14,
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