Son dakika… Benzinde indirim beklentisi

Rusya ve Suudi Arabistan’ın petrol üretimini kısmakta anlaşamamasının ardından brent petrolün fiyatı yüzde 30’un üzerinde düşerek 1. Körfez Savaşı’ndan bu yana en büyük düşüşünü gördü.

Bu durum motorin ve benzin fiyatına da yansıyacak. Sozcu.com.tr’nin akaryakıt sektöründen aldığı bilgilere göre akaryakıt fiyatlarında yarından itibaren 40 kuruş indirim bekleniyor.

Şu an İstanbul’da benzinin litre fiyatı 6 lira 63 kuruştan, motorinin litre fiyatı ise 6 lira 27 kuruş.

Ankara’da benzinin litre fiyatı 6 lira 71 kuruştan, motorinin litre fiyatı ise 6 lira 33 kuruş.

İzmir’de benzinin fiyatı 6 lira 71 kuruştan motorinin litre fiyatı ise 6 lira 34 kuruş.