Son dakika… Benzinde zam beklentisi

Corona virüsü salgını petrol fiyatlarında büyük düşüş ve dalgalanmaya neden olurken, akaryakıt fiyatları da neredeyse her gün değişiyor.

Akaryakıt sektörü kaynaklarının sozcu.com.tr ile paylaştığı bilgiye göre, benzinin litresine bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 16 kuruş zam yapılması planlanıyor. Zam pompa fiyatına yansıyacak.

Motorinde ise bugün zam beklentisi yok.

Zam gelmesi durumunda bir litre benzinin fiyatı İstanbul’da 5,19 TL’ye, Ankara’da ve İzmir’de 5,35 TL’den satılacak.

Fiyatlar, akaryakıt bayileri, şehirler ve ilçeler arsında farklılık gösterebiliyor.