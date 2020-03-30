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Son dakika… Benzine indirim, motorine zam beklentisi

Benzinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 8 kuruşluk bir indirim bekleniyor. Motorine ise 6 kuruş zam yolda.

Sozcu.com.tr
09:50 -
Haberler Ekonomi
Son dakika… Benzine indirim, motorine zam beklentisi

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son dakika zam
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