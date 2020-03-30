AYRINTILAR GELİYOR. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/ekonomi/son-dakika-benzine-indirim-motorine-zam-beklentisi-5712302","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/ekonomi/son-dakika-benzine-indirim-motorine-zam-beklentisi-5712302","pageType":"yazi","pageIdentifier":5712302,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Ekonomi","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Son dakika&#8230; Benzine indirim, motorine zam beklentisi"});aip('newsArticle', {"identifier":5712302,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/ekonomi/son-dakika-benzine-indirim-motorine-zam-beklentisi-5712302/","headline":"Son dakika&#8230; Benzine indirim, motorine zam beklentisi","articleBody":"","articleSection":"Ekonomi","keywords":"["son dakika","zam"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"Baru0131u015f u00d6zkan","dateCreated":"2020-03-30 09:50:41","datePublished":"2020-03-30 09:50:41","dateModified":"2020-03-30 09:50:41","info":"{"seo_news":"false"}"});