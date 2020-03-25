Son dakika… Benzine zam geldi

Küresel corona virüsü salgını ve Rusya ile Suudi Arabistan arasında yaşanan anlaşmazlığa bağlı olarak petrol fiyatları tarihi düşük seviyelerde seyrediyor. Bu durum da Türkiye’de akaryakıt fiyatlarının çok sık değişmesine neden oluyor. Dün 22 kuruş indirim yapılan benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 7 kuruş zam yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) açıklamasında, “26 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 7 kuruş/litre pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.” denildi.

Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 26/03/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Benzinde 7 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. — EPGİS (@trepgis) March 25, 2020

Zammın ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 5,02 liradan 5.09 liraya, Ankara’da 5,11 liradan 5,18 liraya, İzmir’de ise 5,13 liradan 5,20 liraya çıkacak.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.